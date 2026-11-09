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Messi, en el once ideal armado por la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales

Un total de 19.806 futbolistas de 73 naciones votaron para conformar el Fifpro World 11 Masculino del 2026, donde Messi se mantiene y Kane sorprendentemente no figura.

09/11/2026 | 18:21Redacción Cadena 3

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Lionel Messi se despidió de la Selección argentina.

FOTO: Lionel Messi se despidió de la Selección argentina.

Messi volvió a integrar el once ideal del FIFPRO.

FOTO: Messi volvió a integrar el once ideal del FIFPRO.

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La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (Fifpro) ha dado a conocer a los once futbolistas más destacados del año 2025/26. En esta selección, el excapitán de la Selección argentina, Lionel Messi, mantiene su lugar, mientras que Harry Kane, último ganador del Balón de Oro, no ha sido incluido.

La votación fue realizada por 19.806 futbolistas profesionales masculinos de diferentes partes del mundo, quienes evaluaron a los jugadores según su desempeño entre el 4 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026, un periodo marcado por la celebración de la Copa Mundial de la FIFA.

Los miembros del sindicato de futbolistas seleccionaron a los once ideales en un esquema de 3-3-4. En la portería se encuentra David Raya, del Arsenal de Inglaterra. La defensa está compuesta por Pau Cubarsí (Barcelona, España), Achraf Hakimi (París Saint-Germain, Marruecos) y Nuno Mendes (París Saint-Germain, Portugal).

En el mediocampo brillan Jude Bellingham, del Real Madrid, Rodri (Manchester City/Barcelona, España) y Vitinha (París Saint-Germain, Portugal). En la delantera, se destaca la ausencia de Kane, mientras que Lamine Yamal, el joven talento, se une a Messi, Erling Haaland (Noruega) y Kylian Mbappé (Francia).

Con esta selección, Lionel Messi vuelve a ser parte del equipo ideal del año por primera vez desde 2023, alcanzando un récord de 18 apariciones. Desde su inclusión en 2007, ha sido admirado por generaciones de futbolistas.

Lamine Yamal, al ser seleccionado nuevamente, se convierte en el primer futbolista en ser elegido dos veces para el World 11 antes de cumplir los 20 años. Esta inclusión también aumenta a 53 el número de españoles en el World 11 masculino.

Desde 2005, FIFPRO invita a futbolistas profesionales de todo el mundo a participar en la elección del World 11, que sigue siendo el único premio futbolístico global determinado exclusivamente por los jugadores. Este reconocimiento se otorga a aquellos que más han impresionado a sus colegas.

¿Cómo se llevó a cabo la votación?

Los futbolistas votaron a través de una plataforma digital segura que comparten FIFPRO y los sindicatos de jugadores. Para ser considerados, los futbolistas debían haber disputado al menos 30 partidos oficiales en el periodo mencionado. Cada votante eligió a tres jugadores destacados en cada posición: arquero, defensa, centrocampista y delantero.

Los futbolistas que obtuvieron más votos en cada posición formaron parte del World 11, mientras que la última plaza fue para el jugador de campo con más votos restantes.

El FIFPRO World 11 Masculino 2026

Arquero

  • David Raya (Arsenal, España)

Defensores

  • Pau Cubarsí (Barcelona, España)
  • Achraf Hakimi (París Saint-Germain, Marruecos)
  • Nuno Mendes (París Saint-Germain, Portugal)

Centrocampistas

  • Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)
  • Rodri (Manchester City/Barcelona, España)
  • Vitinha (París Saint-Germain, Portugal)

Delanteros

  • Erling Haaland (Manchester City, Noruega)
  • Kylian Mbappé (Real Madrid, Francia)
  • Lionel Messi (Inter de Miami, Argentina)
  • Lamine Yamal (Barcelona, España)

Lectura rápida

¿Quién eligió el once ideal?
El once ideal fue seleccionado por 19.806 futbolistas profesionales de 73 países.

¿Qué periodo se evaluó?
Se evaluó el rendimiento de los jugadores entre el 4 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026.

¿Por qué no está Kane?
Harry Kane, último Balón de Oro, no fue incluido en el once ideal.

¿Quiénes son los delanteros seleccionados?
Los delanteros son Lamine Yamal, Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé.

¿Desde cuándo FIFPRO realiza esta votación?
FIFPRO lleva realizando esta votación desde 2005, siendo la única premiación elegida por futbolistas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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