James Gunn y Peter Safran se alejan de la dirección de DC Studios tras cambios inesperados

Buenos Aires, 9 noviembre (NA) -- En un giro sorpresivo que ha tomado por sorpresa a la industria cinematográfica, el director James Gunn y el productor Peter Safran han decidido dejar sus puestos como directores ejecutivos y presidentes de DC Studios, la emblemática productora que forma parte de Warner Bros. Entertainment.

Según información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, Jeremy Latcham será el encargado de asumir la presidencia y dirección creativa de la compañía, lo que permitirá a Gunn y Safran regresar a sus pasiones creativas a tiempo completo.

La dupla había sido designada en 2022 por el entonces CEO de Warner Bros, David Zaslav, con el objetivo de competir directamente con el exitoso Marvel Studios. Durante su gestión, produjeron la franquicia de Superman y Supergirl, aunque esta última no logró el éxito esperado en taquilla.

Entre los proyectos cinematográficos que DC tiene en el horizonte se encuentran "Superman: Man of Tomorrow", que será escrita y dirigida por Gunn y cuyo estreno está previsto para el próximo verano, así como "Batman: parte II", protagonizada por Robert Pattinson y programada para 2028.

El comunicado de James Gunn

El reconocido cineasta emitió un comunicado donde manifestó su "alivio" por dejar su rol como director ejecutivo de DC Studios, agradeciendo el tiempo compartido. "Así que, sí, extrañaré a la gente a mi alrededor, y extrañaré ser el co-cuidador de estos grandes personajes, pero también estoy increíblemente aliviado y emocionado de volver al puro cine".

Gunn también aclaró que su reciente desvinculación no implica un adiós a sus proyectos en DC: "Eso no significa que Peter y yo hayamos terminado inmediatamente con DC o los superhéroes. Tenemos Man of Tomorrow este verano. Y acabamos de comprometernos con otro proyecto de DC en el que estoy escribiendo, y veremos a dónde nos lleva después de eso. Y, por supuesto, los personajes que establecimos vivirán por siempre".

"Muchas, muchas gracias por abrazar los personajes y las historias que hemos puesto en pantalla", concluyó Gunn.