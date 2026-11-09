El desgarrador adiós de Titi Ciabattoni y Roberto Pratto a Gastón Reartes
Tras el fallecimiento del histórico operador técnico del programa "Para Todos", sus compañeros lo recordaron al aire en una emisión dominada por la emoción y el afecto.
09/11/2026 | 14:29Redacción Cadena 3
FOTO: Captura de video.
El aire de La Popu se vistió de luto este lunes tras el fallecimiento de Gastón Reartes, el histórico operador técnico del programa Para Todos.
En la apertura de la emisión, el conductor Titi Ciabattoni y el productor Roberto Pratto rindieron un emotivo homenaje al compañero con el que compartieron micrófono y estudio durante casi tres décadas.
Visiblemente conmovido, Titi abrió el programa recordando la fortaleza profesional de Mario Pereyra ante las pérdidas personales y la profunda marca que dejó Reartes en el equipo.
"Hemos perdido una pata. He perdido una persona con la que logré una simbiosis tremenda. Nos respetábamos y nos conocíamos de memoria", expresó el conductor con la voz quebrada antes de dar paso a la música para sobrellevar la jornada.
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Dolor infinito. Murió Gastón Reartes, histórico operador de La Popu
Fue en la madrugada de este viernes en el Sanatorio Allende de la ciudad de Córdoba, tras dos semanas de una dura lucha contra complicaciones en su salud.
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Por su parte, Roberto Pratto destacó la dimensión humana y familiar del vínculo construido a lo largo de casi 28 años de labor diaria.
"Gastón no era un compañero de trabajo ni un amigo, Gastón es familia. Compartimos más de cinco horas todos los días, vimos nacer a sus hijos y él vio nacer a los nuestros", manifestó el productor, recordando además la alegría constante y el buen humor que caracterizaban al histórico operador radial.
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió en La Popu?
El fallecimiento de Gastón Reartes, el operador técnico del programa Para Todos.
¿Quiénes rindieron homenaje a Reartes?
El conductor Titi Ciabattoni y el productor Roberto Pratto.
¿Cuánto tiempo trabajó Reartes en el programa?
Casi tres décadas.
¿Cómo describieron su relación con Reartes?
Como un vínculo familiar, compartiendo más de cinco horas diarias.
¿Qué aspectos destacaron de Reartes?
Su fortaleza profesional, alegría constante y buen humor.