FOTO: Todo lo que necesitas saber para el Encuentro del Papa León XIV con los jóvenes en Buenos Aires

Buenos Aires, 9 de noviembre (NA) -- Este martes, el Gobierno de la Ciudad implementará un operativo especial para facilitar el desarrollo del Encuentro del papa León XIV con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, ubicado en el barrio de Palermo. Además, se prevé una organización para la desconcentración del evento.

Las fuentes oficiales informaron que los accesos al público abrirán a las 12. A partir de las 16, se contará con música en vivo y diversas actividades de animación, destacando las presentaciones de Valentino Merlo, Nahuel Penissi y Maggie Cullen, entre otros artistas.

El Sumo Pontífice arribará a las 20:15 y a las 22 finalizará el encuentro en el cruce de la Avenida Del Libertador y Sarmiento. Se ha previsto que los feligreses se ubiquen a lo largo de la Avenida Libertador, en un corredor que se extenderá hasta Olleros.

Para garantizar la seguridad y el orden, se delimitarán espacios en diferentes sectores, estableciendo accesos diferenciados y corredores de circulación y egreso. La infraestructura de sonido y pantallas permitirá seguir la ceremonia desde cualquier punto del corredor y de los espacios aledaños. Además, habrá puestos de hidratación, información, baños, atención sanitaria y opciones gastronómicas.

La convocatoria está dirigida a jóvenes que se hayan inscrito previamente y al público en general. Para los jóvenes inscriptos, se contempla una franja de edad de 15 a 35 años y una distribución en ocho sectores identificados por colores, con acceso mediante código QR. Se establecerán puntos de ubicación y de acceso y egreso de referencia para facilitar la movilidad de los asistentes.

Habrá ocho puntos de ingreso y egreso para organizar la llegada y circulación de los asistentes:

Avenida Sarmiento y Avenida Santa Fe: ingreso por Plaza Italia y luego por Avenida Colombia, destinado al público general sin código QR y personas con discapacidad.

Avenida Intendente Bullrich y Avenida Santa Fe: exclusivo para jóvenes inscriptos.

Ortega y Gasset y Avenida Luis María Campos.

Olleros y Avenida Luis María Campos.

Teodoro García y Avenida Luis María Campos.

Virrey Vértiz y José Hernández.

Olleros y Valentín Alsina.

Avenida Figueroa Alcorta y Dr. Roberto Levillier: habilitado para inscriptos y público general, priorizando la orientación de los inscriptos.

Además, se designarán calles exclusivamente para el egreso:

Gorostiaga hacia Avenida Luis María Campos.

Maure hacia Avenida Luis María Campos.

Dorrego hacia Avenida Luis María Campos.

Se permitirá el ingreso de termos y mate; gorras; protector solar; abrigo y capa de lluvia; paraguas plegables; bolsas para residuos; baterías portátiles; papel higiénico; alimentos con utensilios descartables; botellas y recipientes plásticos; bastones y muletas; pequeños binoculares; mochilas de hasta 15 litros; banderas argentinas o del Vaticano con asta flexible e imágenes de la Virgen de hasta 50 centímetros.

Están prohibidos: velas, mascotas, bebidas alcohólicas, elementos punzocortantes y armas, envases de vidrio, drones, pirotecnia, láseres, walkie-talkies, valijas grandes y mochilas de más de 15 litros.

Las 103 líneas nacionales que circulan en la Ciudad reforzarán sus servicios desde las 18 del domingo. Las líneas porteñas 12, 34, 39, 42, 44, 64, 65, 102, 107, 108, 109, 118 y 151 también aumentarán su frecuencia.

El martes 10, se ofrecerá servicio de día hábil en todas las líneas, con todas las estaciones abiertas, excepto las que están cerradas por obras. La Línea D extenderá su horario hasta la 1:30, garantizando un servicio de desconcentración.

Los taxis y vehículos de aplicaciones deberán utilizar puntos específicos para el ascenso y descenso de pasajeros, para evitar la saturación de las avenidas y calles prioritarias para el transporte público.

Agencia NA