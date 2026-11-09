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El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú Notas

León XIV llamó al diálogo interreligioso y pidió defender la dignidad humana y la paz

Fue en un encuentro con representantes de diversas confesiones en el Palacio San Martín. Convocó a fortalecer los vínculos de colaboración para construir una sociedad basada en el respeto. 

09/11/2026 | 18:53Redacción Cadena 3

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El Papa saluda a la gente en el momento en que ingresaba al Palacio San Martín.

FOTO: El Papa saluda a la gente en el momento en que ingresaba al Palacio San Martín.

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El papa León XIV destacó la importancia del diálogo y la amistad entre las distintas tradiciones religiosas y convocó a fortalecer los vínculos de colaboración para construir una sociedad basada en el respeto, la fraternidad y la paz, durante un encuentro con representantes de diversas confesiones en el Palacio San Martín.

“Nuestro encuentro se apoya sobre los pilares del diálogo y de la amistad que fueron fundamentales en la vida del papa Francisco y que ahora queremos fortalecer construyendo nuevos puentes”, expresó el Pontífice, quien también reconoció la unidad entre las confesiones cristianas, el vínculo espiritual de la Iglesia con el pueblo de Israel y el respeto por los valores presentes en otras tradiciones religiosas.

En su mensaje, sostuvo que la identidad argentina se configuró como un “crisol de razas, de culturas, de religiones diferentes”, a partir de los pueblos originarios y de las distintas corrientes inmigratorias.

En ese sentido, remarcó que las comunidades religiosas aprendieron a trabajar juntas, formar familias y construir proyectos comunes, sin que las diferencias de credo fueran motivo de división.

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León XIV planteó tres dimensiones del aporte de las religiones: la defensa de la dignidad humana, la expresión de la libertad y el cultivo de la esperanza. Sobre el primer punto, llamó a proteger la vida “desde la concepción hasta su fin natural” y advirtió sobre las amenazas de la miseria y la violencia, al tiempo que pidió promover la dignidad de las personas en la familia, el estudio, el trabajo y el cuidado del ambiente.

Al referirse a la libertad, llamó a no destruir el mundo que el Creador confió a la humanidad y cuestionó los “ídolos del dominio, la vanagloria y la guerra”. “El verdadero nombre de su poder es amor, un amor que no conoce fin”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que las religiones pueden ser un vínculo entre generaciones y una fuente de esperanza para quienes atraviesan situaciones de pobreza, sufrimiento o pérdida del sentido de la vida.

El Papa también retomó palabras de San Juan Pablo II para señalar que la oración no debe conducir a la confrontación ni al desprecio del otro, sino a un diálogo constructivo, sin relativismo ni sincretismo.

En el cierre, invitó a hacer propia una oración de su antecesor, Francisco, que pide un espíritu fraternal y sociedades más sanas, “sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras”.

Lectura rápida

¿Qué destacó el papa León XIV en su encuentro? La importancia del diálogo y la amistad entre distintas tradiciones religiosas.

¿Quién convocó a fortalecer los vínculos de colaboración? El papa León XIV.

¿Dónde se llevó a cabo el encuentro? En el Palacio San Martín.

¿Cuándo se realizó el encuentro? Recientemente, sin una fecha específica mencionada en el texto.

¿Por qué es importante el diálogo según el Papa? Para construir una sociedad basada en el respeto, la fraternidad y la paz.

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