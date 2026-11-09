"Motivos sobran": Rosario Central se tomó con humor el festejo ahogado en el Gigante

FOTO: Rosario Central se defiende con humor tras festejar un título que no ganó

Rosario Central sorprendió a sus seguidores al publicar un video en redes sociales donde se justifica por el festejo anticipado que se volvió viral a nivel mundial. En el clip, el club se ríe de la situación y se dirige a su clásico rival, Newell's, con el mensaje: "Nos sobran los motivos".

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?? CENTRAL RESPONDIÓ EN SUS REDES SOCIALES Rosario Central publicó un video en sus redes sociales para responder a las burlas por el fallido festejo en el Gigante de Arroyito, luego de que el equipo terminara como subcampeón de la tabla anual. https://t.co/9vMSVcuJX3 — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) November 9, 2026

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El evento se originó el pasado sábado, cuando el "Canalla" estuvo a un paso de consagrarse Campeón de Liga. Sin embargo, un gol del ecuatoriano Enner Valencia en el partido contra Defensa y Justicia cambió el rumbo, otorgándole el título a Boca Juniors.

A pesar de la desilusión, en Rosario, miles de hinchas comenzaron a celebrar con euforia, convencidos de que el gol había sido anulado. La situación se transformó rápidamente en un meme que circuló por todo el mundo, lo que llevó a Rosario Central a reaccionar.

Este lunes, el club lanzó un video que muestra las celebraciones, incluyendo imágenes de su título por la AFA el año pasado, sus triunfos recientes contra Newell's en los clásicos y la Supercopa Internacional, donde se impusieron a Estudiantes de La Plata.

Al final del video, se puede leer el mensaje: "Nos sobran los motivos para festejar. Otros festejan por nada", junto a imágenes de los jugadores de Newell's celebrando en redes sociales al enterarse de que Rosario Central no se consagró campeón.