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"Motivos sobran": Rosario Central se tomó con humor el festejo ahogado en el Gigante

Tras perder el título de Campeón de Liga en el último instante, Rosario Central subió un video para justificar su celebración anticipada y chicanear a Newell's.

09/11/2026 | 17:58Redacción Cadena 3

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Rosario Central se defiende con humor tras festejar un título que no ganó

FOTO: Rosario Central se defiende con humor tras festejar un título que no ganó

Archivo.-

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Rosario Central sorprendió a sus seguidores al publicar un video en redes sociales donde se justifica por el festejo anticipado que se volvió viral a nivel mundial. En el clip, el club se ríe de la situación y se dirige a su clásico rival, Newell's, con el mensaje: "Nos sobran los motivos".

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/Fin Código Embebido/

El evento se originó el pasado sábado, cuando el "Canalla" estuvo a un paso de consagrarse Campeón de Liga. Sin embargo, un gol del ecuatoriano Enner Valencia en el partido contra Defensa y Justicia cambió el rumbo, otorgándole el título a Boca Juniors.

A pesar de la desilusión, en Rosario, miles de hinchas comenzaron a celebrar con euforia, convencidos de que el gol había sido anulado. La situación se transformó rápidamente en un meme que circuló por todo el mundo, lo que llevó a Rosario Central a reaccionar. 

Este lunes, el club lanzó un video que muestra las celebraciones, incluyendo imágenes de su título por la AFA el año pasado, sus triunfos recientes contra Newell's en los clásicos y la Supercopa Internacional, donde se impusieron a Estudiantes de La Plata.

Al final del video, se puede leer el mensaje: "Nos sobran los motivos para festejar. Otros festejan por nada", junto a imágenes de los jugadores de Newell's celebrando en redes sociales al enterarse de que Rosario Central no se consagró campeón.

Lectura rápida

¿Qué sucedió con Rosario Central?
El club festejó anticipadamente un título que no ganó, provocando una ola de memes y burlas en redes sociales.

¿Cuándo ocurrió?
La situación se dio el pasado sábado, cuando Rosario Central estuvo a segundos de consagrarse Campeón de Liga.

¿Quién anotó el gol que cambió todo?
El gol del ecuatoriano Enner Valencia, que le dio el título a Boca Juniors, fue el que determinó la situación.

¿Qué hizo Rosario Central tras el incidente?
El club publicó un video en redes sociales justificando su festejo y burlándose de su rival, Newell's.

¿Qué mensaje se incluye en el video?
El video termina con la frase: "Nos sobran los motivos para festejar. Otros festejan por nada".

[Fuente: Noticias Argentinas]

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