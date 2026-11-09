Diputado Massie impulsa juicio político contra el secretario de Defensa Hegseth

Buenos Aires, 9 noviembre (NA) -- El representante Thomas Massie, republicano por Kentucky, presentó el lunes los artículos de juicio político contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth, debido a la guerra de Estados Unidos con Irán y otras acciones militares ordenadas por el presidente Donald Trump.

Massie presentó la medida como prioritaria según las normas de la Cámara, lo que obliga a los líderes republicanos a someterla a votación en el pleno en un plazo de dos días legislativos. Además, los republicanos podrían presentar una moción para rechazar la resolución, lo que requeriría una votación por mayoría.

Durante la lectura de los artículos en la Cámara de Representantes, Massie afirmó que Hegseth "ha actuado de una manera contraria a la confianza depositada en él como secretario de defensa", y agregó que el jefe del Pentágono "ha demostrado que seguirá siendo una amenaza para la Constitución si se le permite permanecer en el cargo, y ha actuado de una manera totalmente incompatible con sus deberes y el estado de derecho", según reportó NBC News y Noticias Argentinas.

Massie, un crítico de Trump que se retirará del Congreso a finales de año, presentó ocho cargos contra Hegseth, acusándolo de "librar la guerra contra Irán a pesar de no existir una declaración de guerra, autorización legal, ataque contra Estados Unidos ni amenaza inminente".

El artículo 1 de la Constitución de Estados Unidos establece que el Congreso tiene la facultad de declarar la guerra. Sin embargo, la última vez que el Legislativo declaró formalmente la guerra fue durante la Segunda Guerra Mundial.

La Resolución sobre Poderes de Guerra de 1973 establece que, siempre que se utilicen las Fuerzas Armadas sin que se haya declarado la guerra, el presidente de la Nación debe notificar formalmente al presidente de la Cámara de Representantes y al presidente pro tempore del Senado en un plazo de dos días. Asimismo, la resolución estipula que el presidente debe cesar el uso de las fuerzas armadas en un plazo de 60 días si las utiliza sin previo aviso al Congreso.

Desde principios de la década de 2000, presidentes de ambos partidos han recurrido a las autorizaciones para el uso de la fuerza militar aprobadas por el Congreso para ordenar acciones militares sin la aprobación de los legisladores.

Los artículos de acusación de Massie también incluyen cargos relacionados con supuestos "asesinatos extrajudiciales", en referencia a ataques contra presuntos barcos de narcotraficantes; "secuestro de un líder extranjero soberano", en referencia a la captura del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro; y "guerra ilegal en Yemen".