Descubren un vínculo sorprendente entre las bellotas y la enfermedad de Lyme

Las enfermedades transmitidas por garrapatas están en aumento en Estados Unidos, siendo la enfermedad de Lyme la más reportada. Casi 500,000 estadounidenses son diagnosticados cada año. Esta infección es provocada por la bacteria Borrelia burgdorferi, que llega a los humanos a través de la picadura de una garrapata infectada. Aunque los antibióticos pueden tratar la enfermedad, si no se recibe tratamiento, la infección puede afectar las articulaciones, el corazón y el sistema nervioso, y algunos pacientes experimentan síntomas persistentes.

Un estudio de larga duración sobre la ecología de la enfermedad de Lyme, llevado a cabo por científicos del Cary Institute of Ecosystem Studies en Millbrook, Nueva York, desafió varias suposiciones sobre lo que hace que la enfermedad se propague. Durante más de 35 años, los investigadores han rastreado las complejas relaciones entre garrapatas, ratones, árboles de roble, depredadores y el clima. Sus hallazgos han revelado patrones inesperados que podrían ayudar a predecir cuándo las personas enfrentan una mayor exposición a garrapatas infectadas.

Un nuevo estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences reunió nueve de los descubrimientos más sorprendentes del proyecto. Los resultados demostraron cómo décadas de observaciones pueden revelar conexiones que estudios más cortos podrían pasar por alto.

El autor principal, Richard Ostfeld, ecólogo de enfermedades del Cary Institute, expresó: "En balance, estas sorpresas han enriquecido nuestro conocimiento de este sistema, ayudándonos a informar la gestión del riesgo de enfermedades transmitidas por garrapatas". Según Ostfeld, los datos extensos recopilados a lo largo de los años fueron esenciales para separar patrones ecológicos significativos de coincidencias y fluctuaciones estadísticas.

La abundancia de ciervos puede desempeñar un papel menor en el riesgo de la enfermedad de Lyme de lo que se pensaba. Cuando la enfermedad de Lyme fue reconocida en Estados Unidos en los años 80, se consideró que los ciervos de cola blanca eran un probable impulsor del aumento de las poblaciones de garrapatas. Sin embargo, el monitoreo durante décadas en la propiedad de investigación de 2,000 acres del Cary Institute en el condado de Dutchess, Nueva York, no mostró una conexión estadísticamente significativa entre el número de ciervos y la abundancia de garrapatas ninfales, que son las responsables de la mayoría de las transmisiones de Lyme a los humanos.

En cambio, las poblaciones de ratones demostraron una relación mucho más clara. Años con poblaciones especialmente grandes de ratones fueron seguidos por un aumento de aproximadamente el 40% en las garrapatas ninfales al año siguiente. Los ratones de pies blancos son especialmente importantes, ya que proporcionan excelentes comidas de sangre para las larvas de garrapata y son muy efectivos en transmitir Borrelia burgdorferi.

Uno de los descubrimientos más inesperados se relaciona con las bellotas. Los árboles de roble producen periódicamente grandes cosechas de bellotas en eventos sincronizados conocidos como "mastificación de bellotas". Estos años excepcionalmente productivos permiten que las poblaciones de roedores del bosque se expandan durante el año siguiente, lo que a su vez apoya un mayor número de garrapatas jóvenes. Los investigadores encontraron que una cosecha de bellotas particularmente abundante puede predecir de manera confiable un aumento en las garrapatas ninfales dos años después.

Si bien la abundancia de ratones ayuda a predecir cuántas garrapatas ninfales aparecerán, no predice consistentemente qué porcentaje de esas garrapatas llevará la bacteria de Lyme. Inicialmente, se esperaba que ambos valores aumentaran juntos. Sin embargo, con el tiempo, la relación aparente desapareció.

El clima también ha presentado resultados inesperados. Experimentos anteriores sugirieron que la exposición a temperaturas extremas podría matar a las garrapatas, pero las observaciones en hábitats naturales revelaron que las garrapatas son sorprendentemente capaces de sobrevivir a estas condiciones. Los investigadores creen que las garrapatas se protegen de las temperaturas extremas al retirarse a capas de suelo más profundas o esconderse bajo hojas caídas.

En conjunto, estos descubrimientos muestran que el riesgo de enfermedad de Lyme depende de una red de interacciones ecológicas que es complicada pero no del todo impredecible. La abundancia de ratones, por ejemplo, proporciona un indicador más fuerte de futuros números de garrapatas ninfales que la abundancia de ciervos en el sitio de estudio.