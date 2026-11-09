Lo mataron de una patada en la cabeza a la salida de un boliche

Por Juan Federico

El domingo a la madrugada, en la puerta de un boliche de la localidad de La Cumbre, Juan Pablo Dantesano (30) fue asesinado tras recibir una patada en la cabeza cuando ya estaba en el suelo.

Por el crimen, la Policía detuvo a dos sospechosos, cuyas capturas fueron ordenadas por la fiscal de instrucción 2 de Cosquín, Silvana Pen.

Según la reconstrucción que describió el Ministerio Público Fiscal, la víctima habría recibido un golpe de uno de los sujetos que le provocó la caída hacia atrás desde dos escalones de altura en la puerta del local cuento pugnaba por ingresar en la madrugada . "A raíz de este golpe Dantesano se golpeó la cabeza y quedó inmovilizado. Es allí cuando un segundo sujeto le pega una patada en la cabeza", se indicó en una gacetilla de prensa.

Será clave, ahora, que la fiscal determine la imputación en contra de los acusados.

Sucede que, de acuerdo a esta descripción, la dinámica del ataque tiene similitudes a la fatal agresión que sufrió Fernando Báez Sosa (18) en enero de 2020 a la salida de una discoteca de Villa Gesell. Báez Sosa murió tras el ataque de una patota. Fue en el marco de esta agresión que sufrió una brutal patada en la cabeza. Ocho jóvenes rugbiers originarios de Zárate terminaron condenados: cinco a prisión perpetua y los otros tres a 15 años de cárcel.

Según trascendió, Dantesano, quien era oriundo de La Cumbre, se había mudado desde hacía un tiempo al exterior. En los últimos días había regresado para visitar a familiares y fue en el marco de ese viaje que salió a bailar con amigos.

Al parecer, intentó reingresar al boliche para buscar algo que se había olvidado, momento en el que recibió la doble agresión que le costó la vida.