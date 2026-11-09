Multitudinaria vigilia en Córdoba: incesante ingreso de fieles a FAdeA para esperar al papa León XIV

FOTO: Las puertas de FAdeA abrieron a las 18 para el ingreso de los fieles.

FOTO: El sol se esconde en el horizonte en la vigilia en FAdeA.

Las puertas del predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) fueron abiertas este lunes a la tarde, a las 17.40, y es incesante el ingreso de fieles para la vigilia que culminará este martes, a las 10, con la misa que celebrará el papa León XIV.

Las instalaciones de FAdeA se convertirán en el epicentro de una espera multitudinaria, que congregará a peregrinos llegados desde distintos puntos del país y del exterior.

Pasadas las 19.30, ya había más de 80 mil personas en el predio, según lo infirmado a Cadena 3 por el ministro de Vinculación y Gestión Institucional de Córdoba, Miguel Siciliano.

Para garantizar que nadie se quede afuera de la celebración, el Gobierno de Córdoba dispuso una cobertura especial: transmite en vivo todas las alternativas del evento, desde las 17.30, a través de su canal oficial de YouTube.

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Una grilla artística de primer nivel

La previa al arribo papal estará marcada por una imponente programación musical que fusionará el folclore, el cuarteto, la música popular y expresiones corales y religiosas.

Entre los números principales, destacan las actuaciones de Jairo y Jorge Rojas, acompañados por referentes como Magui Olave, Q' Lokura, Facundo Toro y Los Nombradores del Alba, Ignacio Sagala, Trinidad, Toco Para Dios, Cuatro Rumbos y el Grupo de Baile BAfolse, entre otros artistas que subirán al escenario montado en el predio.

Las puertas de FAdeA abrieron a las 18, dando inicio a una jornada que se extenderá durante toda la madrugada.

El evento tendrá, además, un marcado carácter federal: entre las 18 y las 22, las pantallas gigantes del predio proyectarán conexiones en directo con comunidades juveniles de todo el país que celebran vigilias en simultáneo.

Asistencia pastoral y recomendaciones para los peregrinos

Más allá de los espectáculos, el predio contará con espacios de escucha pastoral y sacerdotes disponibles para la administración del sacramento de la reconciliación.

Aquellos asistentes que decidan pasar la noche en el lugar para aguardar la misa papal deberán tener en cuenta las normativas de seguridad.

Se permite el ingreso con mochilas de hasta 15 litros, bolsas de dormir, aislantes, reposeras, alimentos, agua, abrigo y elementos de protección solar (el ingreso de carpas está estrictamente prohibido).

Toda la información detallada sobre accesos, cronogramas y recomendaciones logísticas se encuentra centralizada en el sitio oficial www.elpapaencordoba.com.ar .