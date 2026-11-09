FOTO: Detenido por amenazar de muerte al Papa: otro sospechoso en Bahía Blanca

Buenos Aires, 9 de noviembre (NA) -- Un hombre de 58 años fue detenido en Bahía Blanca, acusado de amenazar de muerte al papa León XIV a través de una llamada al 911. La Policía Bonaerense realizó un allanamiento en su domicilio tras recibir la denuncia.

Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, el individuo, identificado como Flavio Ariel Perrone, llamó al Centro de Atención de Emergencias (CATE) 911 y expresó: "911, muerte al Papa hijo de puta".

La Dirección de Contraterrorismo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires llevó a cabo una investigación que permitió identificar al titular del número de teléfono. El fiscal Carlos Martínez, de la Fiscalía Inicial de Mar del Plata, solicitó una orden de allanamiento al juez Santiago Inchausti, quien la aprobó.

El allanamiento se realizó el domingo en el domicilio de Perrone, donde fue arrestado y se confiscó un celular.

Este es el segundo arresto relacionado con amenazas al Sumo Pontífice en menos de una semana. Anteriormente, había sido detenido Damián Giles, un albañil de 49 años, en Pilar.

Además, en el mismo día del arresto de Perrone, la Policía de la Ciudad capturó a un joven de 25 años que intentó superar los anillos de seguridad en el Monumento de los Españoles, donde el papa León XIV había oficiado la Misa Central. Este individuo circulaba en una moto con credenciales falsas, balizas policiales y diversos dispositivos de comunicación.

El Juzgado Federal N.° 1, bajo la dirección de la jueza María Servini, intervino en el caso y el sospechoso fue trasladado a la dependencia federal. Posteriormente, se realizó un allanamiento en su hogar, donde se encontró un arma y otros elementos de interés para la investigación.