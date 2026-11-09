Valentín Barco sueña con volver a Boca y ser campeón de la Libertadores

Buenos Aires, 9 de noviembre (NA) – El mediocampista del Chelsea y la Selección argentina, Valentín Barco, se pronunció tras la reciente consagración de Boca Juniors en el campeonato de liga y manifestó que aún le "quedó la espina" de levantar un trofeo con el club que lo formó.

De acuerdo con la Agencia Noticias Argentinas, el jugador de 22 años indicó que mantiene contacto con los actuales integrantes del plantel de Boca, a quienes les envía mensajes tras cada encuentro, y compartió su sueño pendiente: conquistar la Copa Libertadores con el "Xeneize".

El volante también recordó la final del Mundial 2026, que presenció desde el banco de suplentes, y mencionó a su candidato para llevar la camiseta número "10" del seleccionado, tras el retiro de Lionel Messi.

Con una profunda identificación con Boca, tras un extenso recorrido por sus divisiones inferiores y haber disputado una final de la Copa Libertadores en 2023, Valentín Barco compartió la importancia que tiene el club en su vida, al que desea regresar en algún momento de su carrera.

"Soy muy hincha de Boca, ahora lo vivo como hincha", expresó el futbolista, quien espera poder "volver estando bien", ya que mantiene la ilusión de "ganar títulos" y así poder "devolverle a la gente todo el cariño" que recibió durante su paso por la institución.

Aparte de la "espina" de no haber conseguido ninguna copa con Boca, ya que se unió al plantel de Primera en 2023 y fue transferido a principios del siguiente año, el jugador del Chelsea enfatizó que su sueño es ser campeón de la Copa Libertadores vistiendo la camiseta "Azul y Oro".

Con una buena relación con los jugadores actuales de Boca, a quienes contacta por redes sociales tras cada partido, Barco se centró en la actualidad y el futuro de los talentosos juveniles Tomás Aranda y Leonel Flores, a quienes consideró "increíbles". El exjugador del Brighton no dudó en asegurar que tienen "nivel para Europa" y que están capacitados para jugar en la Selección.

Sobre la Selección argentina, Barco recordó la final de la última Copa del Mundo, donde sintió que hubieran sido campeones si se hubiera llegado a una tanda de penales, ya que el arquero Emiliano "Dibu" Martínez es "un animal", aunque reflexionó: "Se dio de otra manera y no podemos hacer nada".

Finalmente, respecto a la camiseta "10" que quedará libre en la próxima fecha FIFA, donde el seleccionado se enfrentará a Uruguay y Costa Rica, Valentín Barco expresó su deseo de que le pertenezca a Nico Paz, un destacado jugador del Como italiano que ya ha disputado 14 partidos con el equipo nacional.