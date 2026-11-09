Los fieles expresan esperanza tras la emotiva misa de León XIV en Buenos Aires

Buenos Aires, 9 de noviembre (NA) -- Los asistentes a la misa oficiada por el papa León XIV en el Monumento de los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo, compartieron sus emociones y expresaron que "hay esperanza en la Argentina".

Lionel, un joven que llegó desde Villa Crespo junto a su novia y su hija, comentó a la Agencia Noticias Argentinas: "La misa fue muy emocionante. Yo particularmente no soy católico, pero tenía muchas ganas de venir y la verdad que fue muy lindo ver que en la Argentina hay esperanza. Vi a una Argentina unida, sin problemas, estamos todos juntos. Recibir la bendición del Santo Padre fue muy emocionante".

En otra intervención, una mujer, visiblemente emocionada, compartió su felicidad por haber visto al Sumo Pontífice y consideró que la misa fue "muy linda", ya que es servidora en el Santuario de San Expedito, en Balvanera: "Yo soy muy católica. Vine especialmente porque quería ver en vivo al Papa. Fue una experiencia que me encantó. Estuvimos re cerca con mi hermana y una amiga".

Jonatan, un feligrés de La Paternal que asiste a la Parroquia Nuestra Señora del Consuelo, también expresó su sentir: "Fue un día muy lindo y hermoso a puro llanto y lágrimas. La verdad que verlo al sucesor de Pedro en persona... Lo vi ayer y bien lejitos, pero lloré. Imaginate ahora con la Eucaristía incluida, fue muy fuerte".

Por su parte, Martina y su padre Mario, que viajaron desde Rincón de los Sauces, en Neuquén, compartieron su experiencia. "Fue hermoso presenciar esta misa del Santo Padre. Como joven vine muy emocionada con el corazón en la mano. Fue demasiado emocionante y gratificante", dijo Martina. "Estamos muy contentos y agradecidos con que un Papa haya vuelto a nuestro país porque era algo que tanto necesitábamos. Ojalá que quede de alguna manera marcada esa paz y esa unión que tanto necesitamos", anheló Mario.