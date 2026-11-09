Siete años de prisión para el cordobés que intentó cruzar Santa Fe con 105 kilos de cocaína
Jordan Brandon Mejía Bustamante fue sentenciado por la Justicia Federal tras ser detenido en noviembre de 2025 en Ruta Nacional 34, a la altura de Ceres. La droga estaba distribuida en 100 paquetes.
09/11/2026 | 17:19Redacción Cadena 3
FOTO: (Ilustrativa) Gendarmería Nacional.
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Audio. Condenan a cordobés con 105 kilos de cocaína en Santa Fe: siete años de prisión
Panorama Federal
La Justicia Federal condenó a Jordan Brandon Mejía Bustamante, un hombre oriundo de Córdoba que fue detenido cuando transportaba 105 kilos de cocaína por territorio santafesino. El procedimiento se realizó en noviembre de 2025, en la localidad de Ceres, durante un control de Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional 34.
El caso se remonta a la noche del 30 de noviembre, cuando efectivos de la fuerza federal interceptaron una camioneta Jeep Grand Cherokee que circulaba por la ruta y presentaba un desperfecto en una de sus ruedas. Al identificar al conductor y consultarlo sobre el origen y destino de su viaje, los uniformados advirtieron contradicciones en sus respuestas, lo que despertó sospechas.
Ante esa situación, decidieron trasladar el vehículo a una dependencia para realizar una inspección más exhaustiva. Con la intervención de un perro detector de narcóticos llamado Zaya, los gendarmes descubrieron 100 paquetes de cocaína de alta pureza, cuyo peso total alcanzaba los 105 kilos. Según la valuación incorporada a la causa, el cargamento estaba estimado en aproximadamente 2,5 millones de dólares.
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El operativo permitió, asimismo, retirar de circulación varios vehículos: un Mercedes Benz C250, dos Fiat Cronos, una Ford Ranger, un Peugeot 207, una Nissan Frontier, un Suzuki Fun y dos motos.
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A partir del hallazgo, la investigación judicial permitió reconstruir la participación de otras personas en la maniobra y establecer que el transporte de la droga formaba parte de una estructura organizada. De hecho, Mejía Bustamante no fue el único condenado por este expediente.
Por la misma causa, otras dos mujeres ya habían recibido penas. Patricia Elizabeth Ávila, pareja del conductor, fue condenada a tres años de prisión de ejecución condicional, al ser considerada partícipe secundaria. En tanto, Elia Iriarte Mendieta recibió una pena de siete años de prisión efectiva por su intervención como coautora del transporte de estupefacientes.
De esta manera, la sentencia contra Mejía Bustamante constituye un nuevo avance judicial en una investigación que permitió desarticular una maniobra de narcotráfico que tenía como punto de paso la provincia de Santa Fe y que quedó al descubierto durante un control de rutina de Gendarmería en el departamento San Cristóbal.
Informe de Emiliano Guardia.
Lectura rápida
¿Qué condena recibió Jordan Brandon Mejía Bustamante? Mejía Bustamante fue condenado a siete años de prisión por transportar 105 kilos de cocaína.
¿Quiénes más fueron condenados en este caso? Patricia Elizabeth Ávila recibió tres años de prisión de ejecución condicional y Elia Iriarte Mendieta fue condenada a siete años de prisión efectiva.
¿Cuándo ocurrió el procedimiento? El procedimiento se realizó en la noche del 30 de noviembre de 2025.
¿Dónde fue detenido Mejía Bustamante? Fue detenido en la localidad de Ceres, en territorio santafesino.
¿Cómo se descubrió la cocaína? La cocaína fue descubierta durante un control de Gendarmería Nacional con la ayuda de un perro detector de narcóticos llamado Zaya.