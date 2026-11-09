Siete años de prisión para el cordobés que intentó cruzar Santa Fe con 105 kilos de cocaína

La Justicia Federal condenó a Jordan Brandon Mejía Bustamante, un hombre oriundo de Córdoba que fue detenido cuando transportaba 105 kilos de cocaína por territorio santafesino. El procedimiento se realizó en noviembre de 2025, en la localidad de Ceres, durante un control de Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional 34.

El caso se remonta a la noche del 30 de noviembre, cuando efectivos de la fuerza federal interceptaron una camioneta Jeep Grand Cherokee que circulaba por la ruta y presentaba un desperfecto en una de sus ruedas. Al identificar al conductor y consultarlo sobre el origen y destino de su viaje, los uniformados advirtieron contradicciones en sus respuestas, lo que despertó sospechas.

Ante esa situación, decidieron trasladar el vehículo a una dependencia para realizar una inspección más exhaustiva. Con la intervención de un perro detector de narcóticos llamado Zaya, los gendarmes descubrieron 100 paquetes de cocaína de alta pureza, cuyo peso total alcanzaba los 105 kilos. Según la valuación incorporada a la causa, el cargamento estaba estimado en aproximadamente 2,5 millones de dólares.

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A partir del hallazgo, la investigación judicial permitió reconstruir la participación de otras personas en la maniobra y establecer que el transporte de la droga formaba parte de una estructura organizada. De hecho, Mejía Bustamante no fue el único condenado por este expediente.

Por la misma causa, otras dos mujeres ya habían recibido penas. Patricia Elizabeth Ávila, pareja del conductor, fue condenada a tres años de prisión de ejecución condicional, al ser considerada partícipe secundaria. En tanto, Elia Iriarte Mendieta recibió una pena de siete años de prisión efectiva por su intervención como coautora del transporte de estupefacientes.

De esta manera, la sentencia contra Mejía Bustamante constituye un nuevo avance judicial en una investigación que permitió desarticular una maniobra de narcotráfico que tenía como punto de paso la provincia de Santa Fe y que quedó al descubierto durante un control de rutina de Gendarmería en el departamento San Cristóbal.

Informe de Emiliano Guardia.