Más de 2,5 millones de personas vivieron la multitudinaria misa del papa León XIV en Palermo

FOTO: Más de 2,5 millones de personas vivieron la Misa del papa León XIV en Palermo

Buenos Aires, 9 de noviembre (NA) -- Los jóvenes, la familia, el encuentro y la fe fueron los ejes centrales de la misa que celebró el papa León XIV en el Monumento de los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo, donde más de 2,5 millones de personas se congregaron para participar del evento.

Desde la medianoche del lunes, miles de fieles comenzaron a acampar en las cercanías del lugar, mientras que, a partir de las 6 de la mañana, las avenidas principales se llenaron de emoción, alegría y esperanza con la llegada de los peregrinos.

"Ole ole ole, ole ole ole ola, ole ole ole, cada día te quiero más. Yo soy del papa, es un sentimiento, que no puedo parar", entonaban los asistentes, creando un ambiente festivo.

Antes de llegar a Palermo, el papa León XIV visitó el Cottolengo Don Orione en la localidad bonaerense de Claypole, y luego se trasladó por la avenida Del Libertador en el papamóvil, lo que le permitió acercarse a los fieles de manera más directa. A pesar de un retraso en su agenda, el recorrido fue breve, pero los millones de visitantes tuvieron la oportunidad de estar cerca del sumo pontífice, quien luego llevó a cabo la santa misa en el escenario principal, que contaba con una zona VIP para empresarios, políticos, funcionarios y miembros de la Iglesia.

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En este contexto, el secretario de Turismo, Daniel Scioli, mencionó que el mensaje del Papa es un hecho trascendental para la integración nacional, señalando que "será un punto de inflexión" para "pensar en grande para nuestro país, del espíritu constructivo, no destructivo".

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, también destacó el "clima festivo" que se vivía en la comunidad, recordando el ambiente de los encuentros con Francisco. Por su parte, Diego Santilli, actual Jefe de Gabinete, expresó que la llegada del sumo pontífice es un mensaje positivo para un mundo enfrentado a conflictos bélicos, y que debe ser entendido como un llamado a la escucha y la reflexión.

A pesar del calor intenso y el sol abrasador, los peregrinos se mantuvieron firmes en su lugar, escuchando atentamente las palabras del Santo Padre. Durante su homilía, el Papa abordó temas como "la falta de estabilidad", "el trabajo precario, la violencia doméstica y las adicciones", los cuales afectan gravemente a los jóvenes. Enfatizó que la familia es el "pilar" para enfrentar estas problemáticas.

Luego de un mensaje realista en el Palacio Libertad, el Papa volvió a reflexionar sobre las complejidades que enfrentan los hogares argentinos: "Nuestras familias viven a menudo situaciones complejas: la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas, las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran las relaciones familiares".

Pasadas las 13, el evento concluyó y las calles se convirtieron en el escenario de fotos, videos y entrevistas a los fieles, quienes compartieron su experiencia con profunda emoción. Muchos de ellos expresaron: "Fue un día muy hermoso, a puro llanto".

En entrevistas, algunos asistentes manifestaron: "La misa estuvo muy linda. Soy servidora de San Expedito y vine especialmente porque quería ver al Papa de cerca y por suerte así fue".

"Como joven vine muy emocionada y con el corazón en la mano. Estamos contentos de lo que vivimos", relataron otros peregrinos.