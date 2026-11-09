Un suplemento podría ayudar a combatir la confusión mental tras el cáncer de mama

Las secuelas del tratamiento del cáncer de mama pueden ser persistentes y frustrantes para muchas sobrevivientes. La confusión mental, las dificultades para concentrarse y la fatiga crónica son problemas comunes que pueden persistir mucho después de finalizada la terapia. Sin embargo, un reciente estudio realizado por investigadores del UCLA Health Jonsson Comprehensive Cancer Center ha encontrado evidencia prometedora de que un suplemento natural podría aliviar estos síntomas.

El suplemento en cuestión es el oxaloacetato, una molécula que ya se encuentra en el cuerpo humano y que juega un papel crucial en la generación de energía celular. En un pequeño ensayo clínico, las mujeres que consumieron este suplemento durante ocho semanas reportaron mejoras significativas en su memoria, concentración, claridad mental y niveles de fatiga.

Los resultados, publicados en la revista JCO Oncology Advances, también mostraron avances en pruebas cognitivas que evaluaban la rapidez con la que las participantes procesaban información y realizaban tareas que requerían planificación y atención. Aunque se requieren estudios más amplios para confirmar estos hallazgos, los resultados sugieren un nuevo enfoque para tratar un problema que ha sido difícil de abordar.

"El deterioro cognitivo relacionado con el cáncer puede persistir mucho tiempo después de que termina el tratamiento y puede afectar significativamente la vida diaria de una persona, sin embargo, todavía contamos con muy pocos tratamientos efectivos", comentó la doctora Patricia Ganz, autora principal del estudio y profesora distinguida de medicina en la Escuela de Medicina David Geffen de UCLA.

La persistencia de la confusión mental tras el tratamiento del cáncer

Las dificultades cognitivas son una preocupación duradera para muchos sobrevivientes de cáncer de mama. Se estima que entre el 15% y el 25% de estos pacientes experimentan problemas continuos con la memoria y la concentración tras su diagnóstico y tratamiento. Estos síntomas son a menudo denominados "cerebro de quimioterapia" o "confusión mental".

A pesar de la denominación, la quimioterapia no es el único causante. Los científicos han comenzado a reconocer que el deterioro cognitivo relacionado con el cáncer puede desarrollarse a través de varios procesos superpuestos. El cáncer en sí, la quimioterapia, la terapia endocrina, la inflamación y otros cambios biológicos y conductuales pueden contribuir a esta condición.

Dado que las causas son complejas y los tratamientos efectivos son limitados, los investigadores están explorando formas de abordar los cambios subyacentes que pueden interrumpir la función cerebral normal.

Una de las áreas de interés es la relación entre la inflamación, la química cerebral y la producción de energía. La inflamación asociada al cáncer y sus tratamientos puede interferir con la señalización del glutamato, que es crucial para la comunicación entre las células nerviosas. También puede alterar los procesos que permiten a las células cerebrales producir y utilizar energía de manera eficiente. Estas interrupciones podrían contribuir a las dificultades de pensamiento y a la fatiga mental persistente.

El oxaloacetato llamó la atención del equipo de UCLA porque participa tanto en la producción de energía celular como en la regulación del glutamato. Los investigadores querían determinar si la administración de oxaloacetato adicional a través de un suplemento podría reducir los síntomas cognitivos y la fatiga experimentados por los sobrevivientes de cáncer.

Pruebas del oxaloacetato para la confusión mental y la fatiga

Para investigar, se realizó un ensayo clínico de fase II que involucró a 18 mujeres diagnosticadas con cáncer de mama en estadio temprano entre uno y cinco años antes. Todas las participantes experimentaban dificultades cognitivas significativas al ingresar al estudio.

Las mujeres tenían aproximadamente 50 años de edad en promedio. La mayoría había recibido quimioterapia y casi el 90% aún estaba en tratamiento con terapia endocrina durante el ensayo.

Cada participante debía tomar 500 miligramos de oxaloacetato dos veces al día durante ocho semanas. Los investigadores siguieron los cambios en los síntomas cognitivos mediante cuestionarios completados por las participantes, junto con pruebas estandarizadas diseñadas para evaluar la memoria, la atención, la velocidad de procesamiento y la función ejecutiva, que incluye las habilidades mentales necesarias para organizar actividades, mantener el enfoque, hacer planes y gestionar tareas.

El estudio también examinó la fatiga, el sueño, la ansiedad, la depresión, la salud física y el bienestar mental. Durante todo el período de tratamiento, el equipo monitoreó a las participantes en busca de posibles efectos secundarios.

Mejora de los puntajes de confusión mental tras ocho semanas

De las 18 mujeres inscritas, 16 completaron las ocho semanas de suplementación. Cada participante que finalizó el tratamiento reportó una mejora significativa en sus síntomas cognitivos.

Los cambios fueron particularmente notables en la medida principal de deterioro cognitivo percibido. Antes del tratamiento, las participantes tenían un puntaje promedio de 29.1. Después de ocho semanas, ese promedio había aumentado a 55.5, ubicando al grupo en el rango considerado normal en lugar de deteriorado.

Las señales de mejora ya eran evidentes después de cuatro semanas, y los beneficios reportados por las participantes generalmente se volvieron más pronunciados a medida que continuaba el tratamiento.

Los resultados se extendieron más allá de la memoria y la concentración. Las participantes reportaron significativamente menos fatiga, incluida la agotadora fatiga mental que puede dificultar las actividades diarias. También describieron mejoras significativas en su capacidad para funcionar físicamente.

Las pruebas cognitivas estandarizadas proporcionaron evidencia adicional alentadora. Los investigadores observaron mejoras en la velocidad de procesamiento y la función ejecutiva, sugiriendo que algunos aspectos del rendimiento cognitivo pudieron haber mejorado junto con la percepción de los síntomas por parte de las participantes.

Sin embargo, los científicos enfatizaron que estos resultados siguen siendo preliminares debido al bajo número de participantes en el ensayo.

Resultados prometedores, pero se necesita más investigación

El oxaloacetato fue generalmente bien tolerado durante el estudio de ocho semanas. Los efectos secundarios más frecuentemente reportados involucraron el sistema digestivo, incluyendo indigestión, hinchazón, estreñimiento, diarrea y náuseas.

Dos mujeres dejaron de tomar el suplemento debido a síntomas gastrointestinales. No se registraron eventos adversos graves.

A pesar de las mejoras alentadoras, los investigadores advirtieron contra la elaboración de conclusiones firmes sobre la efectividad del suplemento. El ensayo fue pequeño y no incluyó un grupo de placebo ni otro grupo de comparación. Sin esa comparación, no es posible determinar si el oxaloacetato en sí causó las mejoras.

"Estos hallazgos iniciales nos brindan una razón sólida para continuar estudiando el oxaloacetato como un enfoque potencial para gestionar problemas cognitivos tras el tratamiento del cáncer de mama", afirmó Ganz.

Próximo ensayo clínico más amplio evaluará los beneficios del suplemento

Para construir sobre estos hallazgos iniciales, el equipo de UCLA ha estado preparando un ensayo clínico aleatorizado controlado por placebo de fase II que involucrará a sobrevivientes de cáncer de mama con deterioro cognitivo relacionado con el cáncer. Se espera que el estudio comience a inscribir participantes a finales de 2026.

Al comparar el oxaloacetato con un placebo, los investigadores esperan establecer si el suplemento produce beneficios medibles más allá de aquellos que podrían ocurrir sin tratamiento activo.

Los investigadores también están llevando a cabo investigaciones preclínicas en ratones para comprender mejor cómo el oxaloacetato afecta el cuerpo y el cerebro. Estos experimentos incluyen un estudio controlado por placebo que examina si la molécula produce mejoras similares (mejora de la fatiga y la función física) en los animales.

La investigación recibió apoyo financiero parcial de la Breast Cancer Research Foundation y del National Cancer Institute.

Además de Ganz, los autores del estudio fueron Kathleen Van Dyk, PhD, Catherine M. Crespi, PhD, Laura Petersen, MS, Mina Sedrak, MD, MS, y Julienne Bower, PhD, todos afiliados a UCLA.