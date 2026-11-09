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El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú Notas

Murió un hombre de 75 años tras descompensarse en el ingreso al predio de FAdeA

El hecho ocurrió mientras hacía fila para entrar al campo, donde el papa León XIV celebrará una misa este martes. Fue asistido por bomberos y trasladado en ambulancia. Era oriundo de Chaco y estaba con su familia. 

09/11/2026 | 19:39Redacción Cadena 3

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El fallecimiento sucedió en las afueras del predio de la Fábrica Argentina de Aviones.

FOTO: El fallecimiento sucedió en las afueras del predio de la Fábrica Argentina de Aviones.

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    Audio. Murió un hombre de 75 años tras descompensarse en el ingreso al predio de FAdeA

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Un trágico hecho ocurrió este lunes a la tarde en las inmediaciones del predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), ubicado sobre la avenida Fuerza Aérea Argentina en la ciudad de Córdoba, donde un hombre de 75 años murió tras sufrir una descompensación. Sucedió mientras la víctima se encontraba haciendo fila para ingresar.

Personal de bomberos apostado en el lugar acudió de inmediato para brindarle asistencia de urgencia.

En el sitio, los efectivos le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en un intento por estabilizar sus signos vitales.

Tras las primeras maniobras de socorro, una unidad del servicio de emergencias 107 trasladó al hombre en estado inconsciente hacia el Hospital Madre Teresa de Calcuta.

Al ingresar al establecimiento médico, los profesionales de guardia constataron su deceso.

De acuerdo con las primeras informaciones brindadas por las fuentes intervinientes, trascendió que el paciente, que era oriundo de Chaco y estaba con su familia, tenía antecedentes médicos de diabetes y sobrepeso, que habrían incidido en el cuadro.

Las autoridades continúan con las averiguaciones correspondientes para determinar fehacientemente las causas de la descompensación.

Informe de Jorge Mercado.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en la Fábrica Argentina de Aviones? Un hombre de 75 años murió tras sufrir una descompensación mientras hacía fila para ingresar.

¿Quién fue la víctima? Un hombre de 75 años, oriundo de Chaco, que tenía antecedentes médicos de diabetes y sobrepeso.

¿Cuándo sucedió el hecho? El incidente ocurrió este lunes a la tarde.

¿Dónde tuvo lugar el suceso? En las inmediaciones de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) en la ciudad de Córdoba.

¿Cómo respondieron las autoridades? Personal de bomberos brindó asistencia de urgencia y practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar antes de trasladarlo al Hospital Madre Teresa de Calcuta.

¿Por qué se investiga el caso? Las autoridades continúan con las averiguaciones para determinar las causas de la descompensación.

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