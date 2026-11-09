Murió un hombre de 75 años tras descompensarse en el ingreso al predio de FAdeA

FOTO: El fallecimiento sucedió en las afueras del predio de la Fábrica Argentina de Aviones.

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Un trágico hecho ocurrió este lunes a la tarde en las inmediaciones del predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), ubicado sobre la avenida Fuerza Aérea Argentina en la ciudad de Córdoba, donde un hombre de 75 años murió tras sufrir una descompensación. Sucedió mientras la víctima se encontraba haciendo fila para ingresar.

Personal de bomberos apostado en el lugar acudió de inmediato para brindarle asistencia de urgencia.

En el sitio, los efectivos le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en un intento por estabilizar sus signos vitales.

Tras las primeras maniobras de socorro, una unidad del servicio de emergencias 107 trasladó al hombre en estado inconsciente hacia el Hospital Madre Teresa de Calcuta.

Al ingresar al establecimiento médico, los profesionales de guardia constataron su deceso.

De acuerdo con las primeras informaciones brindadas por las fuentes intervinientes, trascendió que el paciente, que era oriundo de Chaco y estaba con su familia, tenía antecedentes médicos de diabetes y sobrepeso, que habrían incidido en el cuadro.

Las autoridades continúan con las averiguaciones correspondientes para determinar fehacientemente las causas de la descompensación.

Informe de Jorge Mercado.