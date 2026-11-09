Cadena 3 realiza una megatransmisión de la visita del papa a Buenos Aires, Córdoba y Luján

Cadena 3 lleva adelante un despliegue periodístico histórico para cubrir la visita del papa León XIV a la Argentina, con una megatransmisión que sigue cada una de las actividades del pontífice en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La radio más federal del país puso en marcha una cobertura de alcance nacional para acompañar este acontecimiento único, con presencia en los principales escenarios de la visita y seguimiento de las misas multitudinarias y los encuentros religiosos.

Desde cada uno de esos puntos, los equipos periodísticos de Cadena 3 acercan a la audiencia los testimonios, las imágenes y los detalles de una agenda que convoca a miles de fieles y tiene al país como protagonista.

Entre la noche de este lunes y este martes, la megacobertura fuerte se traslada a FAdeA, con la multitudinaria misa, y luego el recorrido del Santo Padre por el centro.