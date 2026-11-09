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El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú Notas

Cadena 3 realiza una megatransmisión de la visita del papa a Buenos Aires, Córdoba y Luján

La radio más federal del país enarbola un despliegue histórico para la cobertura del viaje de León XIV a nuestro país, siguiendo las misas multitudinarias y los encuentros religiosos del sumo pontífice en cada uno de los puntos. 

09/11/2026 | 18:35Redacción Cadena 3

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Agustina Vivanco y Chema Forte, en FAdeA.

FOTO: Agustina Vivanco y Chema Forte, en FAdeA.

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Cadena 3 lleva adelante un despliegue periodístico histórico para cubrir la visita del papa León XIV a la Argentina, con una megatransmisión que sigue cada una de las actividades del pontífice en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La radio más federal del país puso en marcha una cobertura de alcance nacional para acompañar este acontecimiento único, con presencia en los principales escenarios de la visita y seguimiento de las misas multitudinarias y los encuentros religiosos.

Desde cada uno de esos puntos, los equipos periodísticos de Cadena 3 acercan a la audiencia los testimonios, las imágenes y los detalles de una agenda que convoca a miles de fieles y tiene al país como protagonista.

Entre la noche de este lunes y este martes, la megacobertura fuerte se traslada a FAdeA, con la multitudinaria misa, y luego el recorrido del Santo Padre por el centro.

Lectura rápida

¿Qué evento está cubriendo Cadena 3?
La visita del papa León XIV a la Argentina.

¿Quién realiza la cobertura?
La cobertura es realizada por Cadena 3.

¿Cuándo ocurre esta visita?
La visita está en curso, aunque no se especifica una fecha exacta en el artículo.

¿Dónde se lleva a cabo la cobertura?
En Buenos Aires, Córdoba y Luján.

¿Por qué es importante esta cobertura?
Es un acontecimiento histórico que convoca a miles de fieles y refleja el compromiso de la emisora con la información federal.

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