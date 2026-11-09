La Selección argentina se prepara para amistosos contra Uruguay y Costa Rica en noviembre

Buenos Aires, 9 de noviembre (NA) -- La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha dado a conocer parte del cronograma oficial de actividades de la Selección argentina, que se prepara para enfrentar a Uruguay y Costa Rica en dos amistosos que se llevarán a cabo en la última fecha FIFA del año.

Según el comunicado difundido por la cuenta oficial del equipo Albiceleste, los jugadores convocados por el director técnico, Lionel Scaloni, comenzarán a llegar al país desde este lunes, aunque no tendrán actividades programadas en ese día.

Los amistosos están fijados para el viernes 13 de noviembre, cuando el equipo recibirá a Uruguay a las 20:00 (hora argentina) en el emblemático estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como "La Bombonera". Posteriormente, el martes 17 se enfrentarán a Costa Rica, con el horario aún por confirmar, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El cronograma de actividades inicia el lunes con la llegada de 28 jugadores convocados por Scaloni, sin que haya actividades previstas para ese día. El primer entrenamiento, que será cerrado al público, se llevará a cabo el martes a las 10:00 (hora argentina) en el predio de Ezeiza, que lleva el nombre de Lionel Andrés Messi.

El miércoles 11 de noviembre, el segundo entrenamiento está programado para las 17:00 (hora argentina), y se permitirá el acceso a los medios durante los primeros 15 minutos. Para el jueves 12, se realizarán actividades cerradas a la misma hora; además, ese día, el técnico Lionel Scaloni ofrecerá una conferencia de prensa, aunque el horario aún no ha sido confirmado.

La Selección argentina busca cerrar el año con buenos resultados, tras un 2026 lleno de emociones, que incluyó una nueva final de la Copa del Mundo, en la que enfrentó a España y perdió por 1-0, con un gol de Ferran Torres en tiempo extra. Este año también marcó la despedida de su capitán histórico, Lionel Messi, quien dejó su huella tras 21 años en la selección.

El entrenador Scaloni ha comenzado a incluir en la lista a una nueva generación de jugadores, buscando renovar el plantel tras ocho años de éxitos. Un destacado en este nuevo grupo es Nicolás Paz, quien ha demostrado su potencial al marcar tres goles en los recientes amistosos contra Bolivia, Burkina Faso y Benín.