Fito Páez agotó dos preventas en Rosario y sumó una tercera fecha en el Anfiteatro

Fito Páez sumó una tercera fecha en Rosario luego de que se agotaran las localidades para los dos primeros recitales anunciados en el Anfiteatro Municipal. La nueva presentación será el jueves 17 de diciembre y, según se informó, será la última de esta serie de conciertos en la ciudad.

La llegada del músico había comenzado a generar expectativa semanas atrás, cuando aparecieron afiches en distintos puntos de Rosario que anticipaban un posible recital, aunque sin precisar fechas ni escenario.

La confirmación oficial llegó el domingo pasado, con el anuncio de la primera función, cuyas entradas se agotaron en apenas 20 minutos. Ante la demanda, se habilitó una segunda presentación, que también quedó sin localidades disponibles.

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Finalmente, el agotamiento de las entradas para ambos shows derivó en la incorporación de una tercera fecha. Los tickets para el recital del 17 de diciembre se pondrán a la venta este jueves a las 18, a través de la plataforma AllAccess.

Los conciertos tendrán lugar en el Anfiteatro Municipal y marcarán el regreso de Páez a los escenarios de su ciudad natal para cerrar el año.

El repertorio estará centrado en distintas etapas de su trayectoria, con canciones emblemáticas como Mariposa Tecknicolor, 11 y 6, Al lado del camino, Dar es dar y Un vestido y un amor.

Con tres presentaciones previstas en diciembre, Rosario será uno de los puntos centrales del cierre de año del artista, que volverá a tocar en la ciudad donde nació y comenzó su camino musical.