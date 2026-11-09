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Fito Páez agotó dos preventas en Rosario y sumó una tercera fecha en el Anfiteatro

El músico rosarino agregó una última función para el jueves 17 de diciembre, luego de que se agotaran las entradas para sus dos primeros recitales anunciados.    

09/11/2026 | 19:27Redacción Cadena 3

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Fito Páez en Cosquín Rock 2026.

FOTO: Fito Páez en Cosquín Rock 2026.

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Fito Páez sumó una tercera fecha en Rosario luego de que se agotaran las localidades para los dos primeros recitales anunciados en el Anfiteatro Municipal. La nueva presentación será el jueves 17 de diciembre y, según se informó, será la última de esta serie de conciertos en la ciudad.

La llegada del músico había comenzado a generar expectativa semanas atrás, cuando aparecieron afiches en distintos puntos de Rosario que anticipaban un posible recital, aunque sin precisar fechas ni escenario.

La confirmación oficial llegó el domingo pasado, con el anuncio de la primera función, cuyas entradas se agotaron en apenas 20 minutos. Ante la demanda, se habilitó una segunda presentación, que también quedó sin localidades disponibles.

/Inicio Código Embebido/

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Finalmente, el agotamiento de las entradas para ambos shows derivó en la incorporación de una tercera fecha. Los tickets para el recital del 17 de diciembre se pondrán a la venta este jueves a las 18, a través de la plataforma AllAccess.

Los conciertos tendrán lugar en el Anfiteatro Municipal y marcarán el regreso de Páez a los escenarios de su ciudad natal para cerrar el año.

El repertorio estará centrado en distintas etapas de su trayectoria, con canciones emblemáticas como Mariposa Tecknicolor, 11 y 6, Al lado del camino, Dar es dar y Un vestido y un amor.

Con tres presentaciones previstas en diciembre, Rosario será uno de los puntos centrales del cierre de año del artista, que volverá a tocar en la ciudad donde nació y comenzó su camino musical.

Lectura rápida

¿Quién es el artista que dará conciertos en Rosario?
Fito Páez es el músico que realizará los conciertos.

¿Cuándo será la tercera fecha del recital?
La tercera fecha será el jueves 17 de diciembre.

¿Dónde se llevarán a cabo los conciertos?
Los conciertos se realizarán en el Anfiteatro Municipal de Rosario.

¿Por qué se añadió una tercera fecha?
Se añadió una tercera fecha debido al agotamiento de entradas para las dos primeras funciones.

¿Cómo se podrán adquirir las entradas?
Los tickets estarán disponibles a la venta a través de la plataforma AllAccess.

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