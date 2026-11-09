Abel Pintos, tras cantar en el Cottolengo Don Orione: "Sentí que el Papa nos abrió la puerta"

Abel Pintos habló con Cadena 3 luego de su presentación en el Cottolengo Don Orione, donde cantó ante el papa León XIV durante la primera actividad del pontífice este lunes en la Argentina. El artista describió la emoción del momento y destacó especialmente un gesto del Santo Padre mientras interpretaba una canción.

“Me quedo, sobre todo, con sus ojos cerrados. Cuando escucho algo a lo que necesito prestar atención, necesito cerrar los ojos. Es como anular un sentido para expandir otro, para que te llegue y te interpele. Cuando empecé a cantar y cerró los ojos, sentí que abrió la puerta para que podamos entrar”, relató.

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Fue emocionante cantar para el Papa León XIV junto al coro del Cottolengo Don Orione porque el encuentro se vivió con profunda emoción y alegría. Fue una verdadera fiesta desde la llegada del Santo Padre y hasta que se retiró con una bendición y una oración que no olvidaremos en nuestras vidas. — ABEL (@AbelPintos) November 9, 2026

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Las tres guitarras que preparó para la ocasión

Abel Pintos también contó que llevó tres guitarras especialmente diseñadas para la visita, aunque aclaró que no quería alterar ningún protocolo.

“No quería romper ningún protocolo. Hicimos tres guitarras iguales, copias fieles, que dicen León XIV y Abel, tienen el escudo del Vaticano y el sol de nuestra bandera. Las tuve por si tenía que interpretar otra canción”, explicó.

El cantante detalló qué destino tendrá cada instrumento: “Le regalaremos una guitarra al papa, otra queda en el Cottolengo y la tercera me la quedo yo”.

La alegría y la fraternidad del Cottolengo Don Orione

Al recordar su paso por la institución, Abel destacó el clima que encontró entre quienes viven y trabajan allí. Dijo que lo impactó la manera en que comparten la vida cotidiana y la alegría con quienes los visitan.

“En el Cottolengo Don Orione se vive con alegría, se comparte con quien vaya, y eso me gustó mucho como mensaje y me interpeló porque lo pude vivir de esa manera. Es un lugar donde reina la alegría y la hermandad”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que percibió un fuerte vínculo familiar entre las personas que integran la comunidad. “Todas las personas que trabajan y viven ahí están en la misma sintonía: son como familia. Lo pude vivir con emoción, no con eso de querer compadecerse. Cuentan historias ligadas a la fe”, agregó.

La fe detrás de “La llave”

Durante la entrevista, el músico también se refirió a “La llave”, una de sus canciones más reconocidas, y explicó cómo la fe estuvo presente desde el momento de su composición.

“‘La llave’ tiene un gen de fe desde el día que la escribí. Cuando uno escribe una canción no es que de la primera letra a la última cuenta algo. Muchas veces uno tiene una idea, la escribe en la forma en que la puede resolver y lo que sucede alrededor es contexto”, reflexionó.

Y agregó: “Una parte de mí estaba conectada con mi fe en ese momento, con mi contexto. Luego, el público, con los años, contextualiza la canción con sus propias vidas”.

El agradecimiento de Abel Pintos al papa

Por último, el cantante expresó su reconocimiento a León XIV y destacó la coherencia entre sus palabras y sus acciones, especialmente por la elección del Cottolengo como primera actividad de su visita al país.

“Me siento agradecido con el papa como ser humano, por su coherencia. Ser coherente con lo que uno propone y hace me parece muy sólido, un mensaje importantísimo para nosotros, los adultos, los niños y las nuevas generaciones, para revisarnos”, afirmó.

En esa línea, valoró que el pontífice haya puesto el foco en las personas que suelen quedar al margen de la sociedad: “Desde que pisó Argentina, y antes, habló de los márgenes, las personas olvidadas, y llega a Argentina y su primera actividad es ir al Cottolengo Don Orione, el lugar donde más cercanía física logró con los presentes”.

Entrevista de Dahyana Terradas