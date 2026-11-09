Tomás Etcheverry avanza en Estocolmo y se enfrentará a Thiago Tirante en un duelo argentino

FOTO: Tomás Etcheverry y un triunfo sufrido en el cierre de la temporada.

Tomás Etcheverry, tenista argentino ubicado en el puesto 29 del ranking ATP, logró avanzar a la segunda ronda del ATP 250 de Estocolmo tras vencer al sueco Max Dahlin, quien ocupa el puesto 778. El encuentro se desarrolló el 9 de noviembre y duró aproximadamente dos horas y media, culminando con un marcador de 6-4, 6-7 (6) y 6-3.

A pesar de la diferencia de ranking, Etcheverry tuvo que esforzarse para conseguir el triunfo, mostrando una notable resistencia en un partido que comenzó con un quiebre en el primer game, lo que le permitió mantener la ventaja en el primer set. Aunque no enfrentó puntos de quiebre en el segundo parcial, el argentino tuvo que lidiar con la presión durante el tie-break, donde perdió dos puntos de servicio, permitiendo a Dahlin llevarse la segunda manga.

En el set decisivo, Etcheverry se mostró firme con su servicio y, tras aprovechar una de las pocas oportunidades de quiebre, pudo cerrar el encuentro en su segundo match point. Este triunfo es significativo para el tenista platense, que se prepara para enfrentar a su compatriota Thiago Tirante, quien se encuentra en el puesto 51 del ranking y está cerrando una destacada temporada.

El próximo encuentro entre Etcheverry y Tirante está programado para el martes 10 de noviembre, a las 10:30 (hora argentina). Además, otro argentino, Juan Manuel Cerúndolo (54°), también competirá por un lugar en los cuartos de final, enfrentándose al estadounidense Alex Michelsen (35°) a las 9:00 del mismo día.