Jairo, sobre cantar en la vigilia del papa en Córdoba: "Puede ser el broche de oro de mi carrera"

La emoción atraviesa a Jairo ante uno de los momentos más especiales de su extensa trayectoria artística. El cantante cordobés, nacido en Cruz del Eje, será una de las figuras musicales que participarán de la previa de la misa que celebrará el papa León XIV.

En las horas previas al acontecimiento, el artista se acercó para realizar la prueba de sonido y ajustar los últimos detalles de su presentación.

Consciente de la importancia de la convocatoria, en diálogo con Cadena 3 contó que deberá descansar temprano y levantarse de madrugada para preparar su voz antes de subir al escenario.

"Voy a cantar muy tempranito en la mañana y ya me voy. Tengo que descansar, tengo que dormir temprano hoy, levantarme muy tempranito y vocalizar para calentar la voz y venir y cantar", explicó.

Jairo no ocultó su entusiasmo: a pesar de los innumerables escenarios que recorrió a lo largo de su vida artística, reconoció que se trata de una experiencia completamente diferente.

"Es extraordinario que te pase una cosa inédita a esta altura de la carrera. Es maravilloso", expresó.

El cantante también destacó la sensibilidad que percibe en León XIV y manifestó el agradecimiento que, según considera, siente el pueblo argentino por el pontífice.

Durante la entrevista fue consultado sobre si esta presentación podría convertirse en el broche de oro de su trayectoria.

"Puede ser, sí. Podría ser el broche de oro de cualquier carrera", respondió con emoción.

El deseo de conocer personalmente al Papa

Más allá de la oportunidad de cantar en un acontecimiento de semejante trascendencia, Jairo también expresó su ilusión de poder encontrarse cara a cara con León XIV.

"Espero conocerlo, espero darle la mano por lo menos. Vamos a ver si hay tiempo y demás, pero sí me gustaría mucho", confesó.

Así, el artista cordobés se prepara para protagonizar una presentación que quedará marcada en su memoria. Desde Cruz del Eje hasta un escenario de trascendencia internacional, Jairo llevará su voz a la celebración y será parte de una jornada histórica para la comunidad argentina.

Informe de Fernando Barrionuevo