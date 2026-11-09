Jairo, sobre cantar en la vigilia del papa en Córdoba: "Puede ser el broche de oro de mi carrera"
El reconocido artista cordobés habló con Cadena 3 antes de su presentación en FAdeA. Calificó la oportunidad como algo extraordinario e inédito y confesó que le gustaría conocer personalmente al pontífice y estrecharle la mano.
09/11/2026 | 19:05Redacción Cadena 3
FOTO: Jairo se prepara para un encuentro histórico
FOTO: Jairo se prepara para un encuentro histórico
La emoción atraviesa a Jairo ante uno de los momentos más especiales de su extensa trayectoria artística. El cantante cordobés, nacido en Cruz del Eje, será una de las figuras musicales que participarán de la previa de la misa que celebrará el papa León XIV.
En las horas previas al acontecimiento, el artista se acercó para realizar la prueba de sonido y ajustar los últimos detalles de su presentación.
Consciente de la importancia de la convocatoria, en diálogo con Cadena 3 contó que deberá descansar temprano y levantarse de madrugada para preparar su voz antes de subir al escenario.
"Voy a cantar muy tempranito en la mañana y ya me voy. Tengo que descansar, tengo que dormir temprano hoy, levantarme muy tempranito y vocalizar para calentar la voz y venir y cantar", explicó.
Jairo no ocultó su entusiasmo: a pesar de los innumerables escenarios que recorrió a lo largo de su vida artística, reconoció que se trata de una experiencia completamente diferente.
"Es extraordinario que te pase una cosa inédita a esta altura de la carrera. Es maravilloso", expresó.
El cantante también destacó la sensibilidad que percibe en León XIV y manifestó el agradecimiento que, según considera, siente el pueblo argentino por el pontífice.
Durante la entrevista fue consultado sobre si esta presentación podría convertirse en el broche de oro de su trayectoria.
"Puede ser, sí. Podría ser el broche de oro de cualquier carrera", respondió con emoción.
El deseo de conocer personalmente al Papa
Más allá de la oportunidad de cantar en un acontecimiento de semejante trascendencia, Jairo también expresó su ilusión de poder encontrarse cara a cara con León XIV.
"Espero conocerlo, espero darle la mano por lo menos. Vamos a ver si hay tiempo y demás, pero sí me gustaría mucho", confesó.
Así, el artista cordobés se prepara para protagonizar una presentación que quedará marcada en su memoria. Desde Cruz del Eje hasta un escenario de trascendencia internacional, Jairo llevará su voz a la celebración y será parte de una jornada histórica para la comunidad argentina.
Informe de Fernando Barrionuevo
Lectura rápida
¿Quién es el artista que se presentará ante el Papa? Jairo es el cantante cordobés que participará en la misa del papa León XIV.
¿Cuándo se llevará a cabo la presentación? La presentación de Jairo ocurrirá en la previa de la misa que celebrará el papa León XIV.
¿Dónde nació Jairo? Jairo nació en Cruz del Eje, Córdoba.
¿Qué desea Jairo respecto al Papa? Jairo espera poder conocer personalmente al papa León XIV.
¿Por qué es especial esta presentación para Jairo? Es un momento único y extraordinario en su carrera artística.