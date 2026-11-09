Paraguay: Alliana solicita la renuncia de ministros para mejorar la gestión gubernamental

Buenos Aires, 9 de noviembre (NA) -- El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, ha solicitado a todos los ministros y altos funcionarios que ocupan puestos de confianza que presenten sus renuncias, como parte de un proceso de reestructuración del Gobierno, tras la destitución de Santiago Peña, según lo informado por el diario Última Hora.

"He instruido al ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil, Rolando de Barros, a solicitar a los ministros, secretarios y máximas autoridades del Estado que ocupan cargos de confianza que pongan sus cargos a disposición", expresó Alliana en su cuenta de la red X.

El presidente añadió: "Mi objetivo es fortalecer la coordinación del Gobierno y garantizar una gestión más eficiente, enfocada en las prioridades de los paraguayos".

Alliana también aseguró que el funcionamiento de todas las instituciones del país continuará con absoluta normalidad, según lo indicado por Noticias Argentinas.

El pedido se extiende a los ministros del Poder Ejecutivo, así como a secretarios ejecutivos con rango ministerial, presidentes y máximas autoridades de entes autónomos, autárquicos, descentralizados, entidades financieras públicas y empresas públicas, siempre que ejerzan cargos de confianza.

Alliana propone a Fernando Rivarola como miembro del Directorio del BCP

Alliana ha remitido al Congreso la propuesta para incorporar a Fernando Rivarola al Directorio del Banco Central del Paraguay. Este funcionario había señalado situaciones irregulares en Ueno Bank ante la Superintendencia de Bancos.

Además, el nuevo mandatario está promoviendo la designación del economista Jorge Schreiner como nuevo presidente del Banco Central del Paraguay.

Alliana destacó que la experiencia y trayectoria de Schreiner en el sistema financiero serán fundamentales para fortalecer la institucionalidad del Banco Central y recuperar la confianza de los paraguayos.

Más fiscales se suman a la investigación contra directivos y Santiago Peña

Por su parte, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, ha designado a más agentes fiscales para reforzar las investigaciones sobre el presunto desfalco millonario a Ueno Bank y la causa que involucra al destituido presidente Santiago Peña, según lo reportado por Última Hora.

Se firmaron dos resoluciones en el Ministerio Público para sumar dos fiscales más de Delitos Económicos y Anticorrupción al equipo que investiga el desfalco.

Esta decisión se tomó tras el escándalo generado por la declaración de Rolón, quien reconoció que el equipo investigador cometió una omisión al no incautar a tiempo el teléfono celular del ex presidente Santiago Peña, que se había "perdido de vista" por la gran cantidad de información y las intervenciones del caso.

Esto ha generado repercusiones en los sectores políticos y jurídicos, donde se ha mencionado que el fiscal general podría ser sometido a juicio político por inacción. En respuesta, Rolón firmó las resoluciones para integrar más fiscales, dado que el Ministerio Público considera estas investigaciones como "complejas".

Un grupo de legisladores denuncia fuga selectiva de fondos antes del colapso del Ueno Bank

En otro orden, un grupo de legisladores ha presentado ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Paraguay una denuncia contra personas innominadas por la fuga selectiva de fondos antes del colapso de Ueno Bank, según reporta el diario Hoy.

Los legisladores han exigido investigar el uso de información confidencial, la colocación de recursos del Estado tras las alertas de septiembre, el impacto en la cotización del dólar y la masiva vulneración de datos biométricos.

Entre los denunciantes se encuentran Rocío Vallejo, Roberto González, Dalia Estigarribia, Carlos Pereira, Raúl Benítez y Adrián "Billy" Vaesken, quienes sospechan que un círculo privilegiado de autoridades y directivos habría sido informado previamente sobre la inminente crisis de iliquidez del banco.

Los parlamentarios afirman que estas personas realizaron retiros millonarios y selectivos antes de la resolución del Banco Central del Paraguay (BCP), lo que resultó en un grave quebranto para miles de ahorristas.

Los denunciantes solicitan que los investigadores pidan informes al BCP sobre las operaciones de retiro de dinero realizadas por personas vinculadas a la entidad.

Además, exigen auditar el comportamiento de los administradores del dinero público, dado que el 7 de septiembre de 2026 se encendieron las alertas institucionales tras un pedido de informe de los senadores Basilio Núñez, Natalicio Chase y Antonio Barrios. A pesar de ello, diversas entidades públicas continuaron colocando recursos en el banco, lo que podría constituir un delito de lesión de confianza.

Por último, piden esclarecer las causas de la notable baja de más del 25% en la cotización del dólar y determinar si las autoridades salientes del BCP incurrieron en acciones u omisiones que favorecieron al esquema criminal.