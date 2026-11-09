Francia señala a Irán como responsable de ciberataques a supermercados y anuncia sanciones

PARÍS — Francia ha responsabilizado a Irán por un ciberataque masivo que tuvo lugar el mes pasado, afectando a los sistemas de refrigeración de varios supermercados. En respuesta a esta intrusión, el gobierno francés convocó al embajador iraní y anunció su intención de buscar sanciones a nivel europeo contra los implicados.

El ataque, que se produjo el 12 de octubre, provocó un aumento significativo en las temperaturas de los refrigeradores, afectando a aproximadamente 700 de los 10.000 supermercados del país. En un comunicado emitido el lunes, los fiscales en París informaron que han determinado que la Guardia Revolucionaria iraní fue la responsable de este incidente.

El Ministerio de Exteriores francés condenó el ataque "en los términos más enérgicos posibles". El ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, en el marco de las conversaciones del G7 en París, destacó que el embajador iraní fue convocado para "protestar enérgicamente contra este acto extremadamente grave".

Barrot describió el ataque como "de una escala y una agresividad sin precedentes", subrayando que se trata del primer ciberataque de gran envergadura con fines de sabotaje en suelo francés, lo que representa una grave amenaza para la seguridad nacional y el bienestar del pueblo francés. "Por eso no quedará sin respuesta", afirmó.

El ministro también anunció que se impondrán sanciones a nivel europeo contra todos los responsables del ataque, y prometió adoptar "cualquier otra medida necesaria" para prevenir futuros incidentes de esta naturaleza.

La fiscal de París, Laure Beccuau, comunicó que se ha iniciado una investigación judicial formal por ciberdelincuencia organizada, con la agravante de que fue cometido para beneficiar a una potencia extranjera, en este caso, Irán. La agencia nacional de ciberseguridad francesa (ANSSI) atribuyó la intrusión al grupo Shahid Kaveh, vinculado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Los investigadores han identificado a los ciberdelincuentes, quienes utilizaron el idioma farsi y direcciones de internet relacionadas con dispositivos ubicados en Irán. La fiscalía de París está en proceso de solicitar órdenes de detención internacionales.

En la madrugada del 12 de octubre, los sistemas de refrigeración de cientos de supermercados y tiendas independientes en Francia fueron manipulados de manera remota, alcanzando temperaturas de hasta 50 grados Celsius (122 grados Fahrenheit) durante aproximadamente seis horas, lo que obligó a los comercios a desechar productos frescos y congelados. La cadena de supermercados Intermarché reportó pérdidas de "decenas de millones de euros" en un solo día.

Recientemente, otro ciberataque en Francia, dirigido a varios bancos de sangre, intentó elevar las temperaturas a niveles peligrosos, pero fue frustrado antes de causar daños. La ANSSI y los fiscales de París están investigando este incidente.

Además, la semana pasada, supermercados en Suecia, Bélgica, Luxemburgo, Irlanda y Estonia reportaron problemas similares con sus congeladores y refrigeradores, aparentemente causados por ciberataques, lo que llevó a algunos a desechar alimentos en mal estado.

La ANSSI también ha atribuido otros ciberataques a Francia desde 2020 a un grupo llamado Shahid Shoostari, también vinculado a la Guardia Revolucionaria de Irán, incluyendo ataques contra el semanario satírico Charlie Hebdo en 2023 y contra la organización de los Juegos Olímpicos de París en 2024.