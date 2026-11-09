Momentos dramáticos y heridos en un edificio santafesino tras la caída de un ascensor

Un grave accidente se produjo este domingo por la noche en un edificio ubicado en calle Belgrano al 4700, en barrio General Alvear de la ciudad de Santa Fe, frente al Parque Federal. Un ascensor cayó desde el noveno piso hasta el subsuelo y dejó a ocho personas atrapadas en su interior, entre ellas dos menores de edad, de 10 años y un año y medio, y dos mujeres que sufrieron lesiones de consideración.

El episodio motivó un importante operativo de emergencia en el que participaron efectivos de la Policía de Santa Fe, bomberos zapadores y personal del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107), quienes trabajaron para rescatar a los ocupantes y brindarles asistencia médica en el lugar.

Tras el operativo, las personas involucradas fueron trasladadas en ambulancias a distintos centros de salud. Los dos niños fueron derivados al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, donde fueron examinados y, afortunadamente, no presentaron lesiones, por lo que recibieron el alta médica.

La situación más delicada fue la de dos mujeres, de 67 y 41 años, que sufrieron fracturas en sus miembros inferiores. La mayor ingresó inicialmente al Hospital José María Cullen con una fractura expuesta de pilón tibial izquierdo y una fractura de tobillo derecho. Debido a la gravedad de las lesiones, los profesionales indicaron una intervención quirúrgica por parte del servicio de Traumatología.

Por su parte, la mujer de 41 años presentó una fractura de pilón tibial izquierdo. Los médicos le inmovilizaron la pierna con una férula y le suministraron analgésicos. Ambas permanecieron en observación y recibieron las primeras curaciones, aunque posteriormente decidieron continuar su atención en sanatorios privados de la ciudad.

Además, un tercer paciente fue asistido en el Hospital José María Cullen, donde permaneció bajo evaluación médica hasta recibir el alta luego de los estudios correspondientes.

Mientras los afectados evolucionan y se completan las actuaciones vinculadas al episodio, las autoridades buscan determinar qué provocó la caída del elevador desde el noveno piso hasta el subsuelo. La investigación apunta a establecer si existieron fallas mecánicas, problemas de mantenimiento o irregularidades en las condiciones de seguridad y funcionamiento del ascensor.

Informe de Emiliano Guardia.