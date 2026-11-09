Momentos dramáticos y heridos en un edificio santafesino tras la caída de un ascensor
El episodio motivó un importante operativo de emergencia del que participaron efectivos de la Policía de Santa Fe, bomberos zapadores y personal del Sies. Varias hospitalizaciones, incluidos menores.
09/11/2026 | 16:17Redacción Cadena 3
FOTO: Hospital José María Cullen (NA)
FOTO: Hospital de Niños Orlando Alassia, Santa Fe capital.
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Audio. Un ascensor cae en Santa Fe y ocho personas quedan atrapadas en un edificio del Parque Federal
Panorama Federal
Un grave accidente se produjo este domingo por la noche en un edificio ubicado en calle Belgrano al 4700, en barrio General Alvear de la ciudad de Santa Fe, frente al Parque Federal. Un ascensor cayó desde el noveno piso hasta el subsuelo y dejó a ocho personas atrapadas en su interior, entre ellas dos menores de edad, de 10 años y un año y medio, y dos mujeres que sufrieron lesiones de consideración.
El episodio motivó un importante operativo de emergencia en el que participaron efectivos de la Policía de Santa Fe, bomberos zapadores y personal del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107), quienes trabajaron para rescatar a los ocupantes y brindarles asistencia médica en el lugar.
Tras el operativo, las personas involucradas fueron trasladadas en ambulancias a distintos centros de salud. Los dos niños fueron derivados al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, donde fueron examinados y, afortunadamente, no presentaron lesiones, por lo que recibieron el alta médica.
La situación más delicada fue la de dos mujeres, de 67 y 41 años, que sufrieron fracturas en sus miembros inferiores. La mayor ingresó inicialmente al Hospital José María Cullen con una fractura expuesta de pilón tibial izquierdo y una fractura de tobillo derecho. Debido a la gravedad de las lesiones, los profesionales indicaron una intervención quirúrgica por parte del servicio de Traumatología.
Por su parte, la mujer de 41 años presentó una fractura de pilón tibial izquierdo. Los médicos le inmovilizaron la pierna con una férula y le suministraron analgésicos. Ambas permanecieron en observación y recibieron las primeras curaciones, aunque posteriormente decidieron continuar su atención en sanatorios privados de la ciudad.
Además, un tercer paciente fue asistido en el Hospital José María Cullen, donde permaneció bajo evaluación médica hasta recibir el alta luego de los estudios correspondientes.
Mientras los afectados evolucionan y se completan las actuaciones vinculadas al episodio, las autoridades buscan determinar qué provocó la caída del elevador desde el noveno piso hasta el subsuelo. La investigación apunta a establecer si existieron fallas mecánicas, problemas de mantenimiento o irregularidades en las condiciones de seguridad y funcionamiento del ascensor.
Informe de Emiliano Guardia.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el edificio de calle Belgrano al 4700? Un ascensor cayó desde el noveno piso hasta el subsuelo, atrapando a ocho personas.
¿Quiénes fueron los afectados? Ocho personas, incluyendo dos menores de edad y dos mujeres con lesiones graves.
¿Cuándo sucedió el accidente? Este domingo por la noche.
¿Dónde se produjo el accidente? En un edificio en barrio General Alvear de la ciudad de Santa Fe, frente al Parque Federal.
¿Por qué se investiga el accidente? Para determinar si hubo fallas mecánicas, problemas de mantenimiento o irregularidades en las condiciones de seguridad del ascensor.