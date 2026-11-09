FOTO: El papa León XIV se reunió con cinco víctimas de abuso en un encuentro significativo

Buenos Aires, 9 de noviembre (NA) -- El papa León XIV tuvo este lunes una reunión con cinco víctimas de abusos perpetrados por miembros de instituciones eclesiásticas en Argentina. El encuentro se realizó tras la Misa Central en el Monumento de los Españoles, ubicado en el barrio de Palermo, y antes de su participación en el Encuentro con el Mundo del Trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA).

Durante aproximadamente una hora, el Sumo Pontífice conversó de manera individual con cada una de las víctimas. Según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede, "escuchó sus palabras, las dolorosas historias que habían vivido y las propuestas para consolidar los caminos de sanación en la Iglesia".

El papa León XIV expresó su agradecimiento por el encuentro y los testimonios de fe compartidos. Además, impartió su bendición y manifestó: "A ellos, y a través de ellos a las demás víctimas con las que no ha sido posible reunirse, el Papa les ha manifestado su cercanía y su voluntad de reforzar las vías de protección, de bien, de acogida y de acompañamiento en la Iglesia", según indicó Vatican News.