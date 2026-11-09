Investigan la compleja bóveda de la mansión de Santiago Peña en Paraguay

Buenos Aires, 9 noviembre (NA) -- La fiscal Silvia González, quien lidera la unidad coordinadora que investiga el caso del Ueno Bank, informó que no han logrado abrir la bóveda de seguridad encontrada el domingo en la mansión del destituido presidente Santiago Peña, ubicada en San Bernardino, debido a su sistema de "alta complejidad".

La funcionaria comentó que, a pesar de contar con una orden judicial que les permitió ingresar a la vivienda, no pudieron completar su labor al toparse con la bóveda de seguridad. "Hemos llegado con una orden judicial y, efectivamente, pudimos ingresar a la vivienda. Lastimosamente, no pudimos finalizar con la labor porque encontramos la bóveda de seguridad que tiene una alta complejidad", expresó González, según lo reportado por el diario Última Hora y Noticias Argentinas.

Se presume que la bóveda está equipada con un sistema de alta tecnología de origen israelí, que incluye puertas de acero y mecanismos biométricos, como el reconocimiento de iris.

Ante la imposibilidad de acceder al interior, se decidió lacrar la vivienda mientras se recopila información sobre el funcionamiento del sistema de seguridad. La fiscal adjunta Nancy Salomón destacó que se están reuniendo datos relevantes durante este proceso.

El caso ha generado un intenso debate sobre la posibilidad de convocar al ex presidente para que se realice el reconocimiento de iris, aunque por el momento esta opción se encuentra descartada. Además, se contempla la posibilidad de trasladar a la ex primera dama, Leticia Ocampos, para verificar si tiene autorización de acceso a través de los sistemas biométricos de la bóveda, según el diario paraguayo ABC.

El Ministerio Público también evalúa la opción de realizar una detonación controlada para abrir la estructura, aunque esta alternativa aún está sujeta a la evaluación de expertos. "Inclusive, nosotros estamos analizando la posibilidad de armar una detonación controlada, si es que no hay otra manera de abrir", indicó la Fiscalía.

Los investigadores consideran que el compartimento podría funcionar como una habitación de seguridad, sugiriendo que podría ser una "habitación de pánico". Durante el allanamiento del domingo, solo se pudieron obtener documentos generales que podrían ser importantes para la causa.

La casa de Santiago Peña no se allanó, solo la quinta

La fiscal González aclaró que no se realizó un allanamiento en la vivienda del expresidente el viernes pasado; solo se llevó a cabo una constitución para hacer cumplir la orden de detención, debido a "la inminencia del momento y del riesgo existente en ese momento acerca de un peligro de fuga".

La agente del Ministerio Público enfatizó que están llevando a cabo las investigaciones según su capacidad, y por ello se están incorporando nuevos fiscales al caso. "Hemos trabajado 24 horas corridas durante todo este tiempo, varios días de seguido, haciendo todo lo que está a nuestro alcance", explicó.

"Como Ministerio Público no vamos a dejar al azar ningún dato, sino que ahora mismo estamos haciendo las diligencias de urgencia y la investigación va a seguir su curso ya con un equipo fiscal más amplio", sostuvo.