Cadena 3, junto a Manuela Moretta, campeones en la casa de Messi

Una experiencia inolvidable y un título para celebrar. Manuela Moretta, periodista y creadora de contenidos de Cadena 3, se consagró campeona de la cuarta edición de la Copa de Medios de Inter Miami CF, como integrante del equipo Presagio, que se quedó con la final frente a Team Euforia.

El torneo formó parte del tradicional Media Appreciation Day, la jornada con la que Inter Miami reconoce a los periodistas, comunicadores y profesionales de los medios que acompañan la actualidad del club y cuentan su historia a los hinchas de todo el mundo.

La edición 2026 tuvo un condimento especial: por primera vez, la Copa de Medios se realizó en Nu Stadium, el nuevo hogar de Inter Miami, en el corazón de Miami. Los participantes pudieron vivir una experiencia diferente, desde el ingreso a los vestuarios y la preparación previa hasta la salida al campo de juego y la disputa del campeonato.

La competencia reunió a cuatro equipos integrados por figuras del periodismo deportivo, periodistas, conductores y creadores de contenido. En semifinales, Team Euforia se enfrentó a ERGO NEXT, mientras que Team Presagio hizo lo propio ante Team Cénit. Después de superar esa instancia, Presagio llegó a la final y terminó levantando el trofeo de campeón.

Una experiencia de fútbol desde adentro

Los integrantes de los equipos recibieron la indumentaria completa para disputar el torneo y vivieron la jornada como verdaderos futbolistas: camiseta, pantalón, medias y botines, además de la posibilidad de prepararse en los vestuarios y salir a jugar en el campo de Nu Stadium.

La organización también incluyó activaciones de los socios comerciales del club, espacios de encuentro, propuestas gastronómicas y una ceremonia de premiación para el equipo campeón, con el trofeo presentado por Royal Caribbean, el mismo que le dieron estos últimos partidos a Messi, De Paul y Suárez.

La jornada tuvo además un espacio dedicado a los más chicos: la primera edición de la Copita de Medios, una iniciativa que reunió a alrededor de 60 hijos de periodistas y participantes del evento, quienes pudieron entrenar en el campo de juego con integrantes del cuerpo técnico de la Academia de Inter Miami.

Para Moretta, el campeonato tuvo un valor especial: representar a Cadena 3 en una experiencia que combina fútbol, periodismo y comunidad, y que permite compartir desde otra perspectiva el día a día de un club que se convirtió en uno de los grandes protagonistas del deporte en Estados Unidos.

Cadena 3 también fue protagonista de una jornada que quedará en el recuerdo: esta vez, no desde el lugar de la cobertura, sino dentro de la cancha y con la copa en las manos.