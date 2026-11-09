La reconstrucción de la Ruta 21 alcanza un 55% de avance en Villa Gobernador Gálvez

La Provincia continúa con la reconstrucción integral de un tramo de 7,2 kilómetros de la Ruta Provincial 21, entre la autopista Rosario-Buenos Aires y la avenida San Martín de Villa Gobernador Gálvez. La obra, que registra un 55% de avance general, busca mejorar uno de los corredores utilizados por el transporte de cargas hacia las terminales portuarias del sur del Gran Rosario.

Los trabajos incluyen el reemplazo del antiguo pavimento de hormigón, que presentaba un importante deterioro, por una nueva estructura de pavimento flexible. Según informó la Dirección Provincial de Vialidad, ya se completó la intervención de los 7.200 metros de la mano ascendente, mientras que en la descendente se avanzó sobre 5.000 metros. Las tareas se realizan a media calzada para mantener la circulación vehicular.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, sostuvo que la intervención apunta a mejorar la seguridad vial y el traslado de mercadería. "Estamos invirtiendo para mejorar la seguridad vial y la transitabilidad de las cargas hacia los puertos, por donde sale el 80% de los granos de toda la Argentina", afirmó. Además, remarcó: "Acá no hacemos parches, hacemos una reconstrucción completa".

La obra demanda una inversión provincial superior a los 8.600 millones de pesos y forma parte de un plan de recuperación de los accesos al circuito portuario. Entre las intervenciones complementarias figuran el tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe, la reconstrucción del Camino de la Cremería, la reparación de la A012 y las obras del Desvío Giardino, en Timbúes.