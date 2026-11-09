El futuro de Michael Carrick en el Manchester United pende de un hilo tras malos resultados

Buenos Aires, 9 de noviembre (NA) – El Manchester United enfrenta un comienzo de temporada complicado y la posibilidad de despedir a su entrenador, Michael Carrick, está sobre la mesa debido a los resultados negativos en la liga inglesa.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, aunque la decisión no se ha concretado, ha cobrado fuerza tras dos reuniones internas celebradas hoy, donde se analizaron posibles reemplazos.

Los "Red Devils" solo han logrado una victoria en sus últimos 11 partidos, lo que los ha llevado a caer en la zona de descenso de la Premier League. Sin embargo, el desempeño en la Champions League ha sido más positivo, lo que podría otorgarle a Carrick una segunda oportunidad.

El entrenador atraviesa un periodo difícil en su segunda temporada al frente del club, luego de haber tenido un gran desempeño en su primer año. En la campaña 2025/26, logró un 76% de efectividad, llevando al equipo a obtener el tercer puesto en la liga y a clasificar nuevamente a la UEFA Champions League. Este inicio de temporada, en cambio, está muy por debajo de lo esperado.

El defensor argentino Lisandro Martínez expresó que el club sufre por una "falta de inversión", lo que ha quedado evidenciado en los resultados: solo un triunfo en 10 partidos de la Premier League, acumulando apenas ocho puntos.

A pesar de la situación crítica, el equipo de Manchester ha logrado dos remontadas recientes que podrían darle aire a Carrick: vencieron a la Roma en la Champions por 3-2 y empataron 4-4 contra el Aston Villa en un emocionante partido donde llegaron al minuto 90 perdiendo 4-2.

Sin embargo, aunque el equipo se encuentra en posición de clasificar a los 16avos de final de la Champions, la dirigencia ya comenzó a evaluar alternativas. En la actual temporada, el equipo solo ha conseguido el 37% de los puntos, y su rendimiento en la liga es aún más alarmante, con un 26% de efectividad.

A pesar de contar con el apoyo de los hinchas, que valoran su trabajo en la temporada anterior y su legado como jugador, Carrick se encuentra en una situación delicada. Los próximos partidos, una visita al Liverpool el 22 de noviembre y un encuentro contra el Sporting de Lisboa el 25, serán decisivos para su futuro.