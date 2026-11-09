Colectividades y la Fiesta de la Frutilla acapararon al público durante el fin de semana largo

FOTO: Santa Fe: Colectividades y la Fiesta de la Frutilla acapararon al público durante el fin de semana.

La realización de fiestas populares, recitales y encuentros deportivos concentró buena parte de la actividad durante el último fin de semana largo en la provincia de Santa Fe. Entre el 6 y el 9 de noviembre, los principales eventos se desarrollaron en Rosario, Coronda y distintas localidades del territorio provincial.

De acuerdo con un relevamiento del Observatorio Turístico Provincial, durante esas jornadas se contabilizaron 37.648 turistas que pernoctaron en la provincia y 75.296 excursionistas que realizaron visitas por el día. En total, el organismo estimó 112.944 visitantes y un impacto económico de $20.271 millones. El gasto diario promedio por turista fue calculado en $114.790.

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En materia de alojamiento, la ocupación promedio provincial superó el 69%, mientras que los alquileres turísticos temporarios registraron un 87%. También hubo establecimientos con ocupación completa, aunque el informe difundido no precisa cuáles fueron las localidades que alcanzaron ese nivel.

Rosario concentró una parte importante de la actividad. La Fiesta Nacional de las Colectividades fue uno de los principales puntos de convocatoria, con 300.000 asistentes durante sus primeras tres noches, según los números informados por la organización provincial. La agenda de la ciudad incluyó además la presentación de Ronnie Wood, guitarrista de The Rolling Stones, en el Salón Metropolitano; dos recitales de Ciro y Los Persas en el Anfiteatro Municipal; la Serie Mundial de Poker en City Center y las instancias definitorias del Torneo Regional del Litoral de Rugby.

En Coronda, la Fiesta Nacional de la Frutilla reunió alrededor de 80.000 personas durante sus jornadas, con actuaciones de Turf y Destino San Javier. En la región también se realizaron la Fiesta Santafesina del Fernet, en María Susana, que convocó a unas 4.000 personas; la Fiesta del Choripán Casero, en Providencia; el espectáculo de Flavio Mendoza en la ciudad de Santa Fe y las competencias del MX Santafesino.

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En el norte provincial y el corredor de la costa, las actividades incluyeron la Fiesta Provincial de la Zanahoria y el octavo Encuentro Internacional de Paramotor y Paratrike, en Cayastá. Según el relevamiento oficial, ambos sectores sumaron más de 60.000 asistentes a sus distintas propuestas.

Los números corresponden a estimaciones oficiales y no incluyen, en la información difundida, detalles sobre la metodología utilizada para contabilizar visitantes y asistentes a los eventos. Tampoco se especifica cuánto del impacto económico estimado corresponde a cada localidad o actividad.