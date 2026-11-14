Eduardo Berti presenta un libro que analiza la música y su impacto en la sociedad actual

FOTO: La música cambia... es el cuarto libro de Eduardo Berti para Gourmet Musical.

Buenos Aires, 14 noviembre (NA) - El escritor argentino Eduardo Berti vuelve a sus raíces en el periodismo musical con su reciente publicación La música cambia, la ciudad tiembla, un libro editado por Gourmet Musical que compila entrevistas, crónicas y ensayos desde la década de 1980 hasta el presente. La obra ofrece una mirada profunda sobre las transformaciones culturales, sociales y tecnológicas que han acompañado la evolución de la música popular.

Este nuevo trabajo de Berti recupera diálogos con figuras destacadas como Charly García, Astor Piazzolla, Roberto Goyeneche, Paul Simon, David Byrne, Pat Metheny, Chick Corea, León Gieco y Laurie Anderson. También incluye entrevistas con el escritor Salman Rushdie y el cineasta D. A. Pennebaker.

El editor Leandro Donozo destacó que el libro va más allá de una simple recopilación periodística; busca reflexionar sobre cómo los cambios en la música han influido en las transformaciones políticas, económicas y sociales que han marcado las últimas décadas.

El texto abarca géneros como el rock, el pop, el tango, el jazz, la música brasileña, el reggae, el punk y la electrónica. Asimismo, incluye ensayos que exploran la relación entre Borges y el tango, las conexiones entre el rock y la moda, así como aspectos de la cultura discográfica.

Entre los temas tratados se encuentran la influencia de las músicas del llamado tercer mundo en artistas internacionales, la apropiación del rock estadounidense por parte de jóvenes de Sudamérica y Europa, y el efecto de las innovaciones tecnológicas en los hábitos de escucha.

Desde la llegada del walkman y la expansión del disco compacto hasta las plataformas de streaming, los sintetizadores y la inteligencia artificial, Berti analiza cómo cada transformación ha impactado tanto la producción musical como su circulación y consumo.

Reconocido por su trayectoria como novelista y cuentista, Berti es también parte del grupo literario Oulipo, y con este libro retoma una faceta vinculada a sus inicios en el periodismo.

En resumen, la obra busca entender la música como una expresión cultural que no solo refleja, sino que también modifica las formas de vivir, pensar y relacionarse en cada época.