La tormenta obligó a suspender la "Noche de los Museos en Córdoba" y evalúan reprogramar actividades

FOTO: Los cordobeses se quedaron con las ganas de ir a los museos de noche.

Por la lluvia, se suspendió la "Noche de los Museos", la tradicional velada cultural que iba a realizarse este viernes a la noche y que invitaba a recorrer de manera gratuita decenas de espacios en la capital y en distintas localidades del interior provincial.

La tormenta llegó antes de lo previsto y terminó con los planes de una de las propuestas culturales más esperadas del año en Córdoba.

La Municipalidad debió suspender la Noche de los Museos, una actividad que convoca cada vez a más visitantes y que se convirtió en un clásico de la agenda cultural de la capital provincial y de distintas localidades del interior.

La decisión se tomó luego de que las condiciones meteorológicas se adelantaran respecto de los pronósticos iniciales. La organización esperaba que las lluvias llegaran durante la madrugada, pero el cambio en el tiempo obligó a cancelar las actividades previstas para garantizar la seguridad de los asistentes y del personal involucrado.

El secretario de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Córdoba, Héctor Pichi Campana, confirmó la suspensión en diálogo con Cadena 3 y lamentó que el trabajo realizado durante las últimas semanas no pudiera concretarse como estaba previsto.

“Lamentablemente teníamos un pronóstico de que la lluvia iba a llegar sobre la madrugada. Por eso seguimos avanzando con la programación de la Noche de los Museos, un clásico de nuestra Córdoba. Pero la tormenta se adelantó y eso obligó a suspender”, explicó el funcionario.

Pese a la cancelación, desde el municipio anticiparon que intentarán recuperar algunas de las propuestas que formaban parte de la programación original.

La intención es trasladar durante la semana las actividades especiales que se habían organizado para la ocasión, como presentaciones, visitas guiadas y otras iniciativas complementarias a las exhibiciones habituales de los museos.

Además, se evalúa ampliar los horarios de apertura para que quienes se habían quedado con ganas de participar puedan acercarse y disfrutar de las propuestas culturales.

“Vamos a ver las acciones que teníamos programadas extra a la actividad habitual de cada museo. Seguramente durante la semana las vamos a realizar y ampliaremos por ahí los horarios para que la gente pueda hacerlo”, señaló Campana.

Por el momento, la posibilidad de realizar una nueva edición de la Noche de los Museos en otra fecha no está definida. El funcionario reconoció que el calendario está muy ajustado por la cercanía del cierre del año y por la cantidad de actividades que ya tienen programadas tanto las instituciones como los vecinos.

La Noche de los Museos se consolidó con el paso de los años como una de las propuestas culturales más convocantes de Córdoba. La iniciativa permite recorrer museos y espacios patrimoniales en horarios especiales, con actividades que también incluyen a universidades, facultades y otros edificios emblemáticos.

La propuesta se extiende a distintas localidades del interior provincial, donde algunas actividades sí pudieron desarrollarse pese a las condiciones climáticas.

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Campana agradeció especialmente el compromiso de la Universidad Nacional de Córdoba, la Agencia Córdoba Cultura y los trabajadores de los museos municipales y provinciales que participaron de la organización.

“Fue una lástima porque se había trabajado mucho. Seguramente le encontraremos una fecha y la gente volverá a disfrutar de parte de nuestra cultura y de una salida diferente”, expresó.

Mientras tanto, quienes esperaban recorrer los espacios culturales durante la noche deberán estar atentos a los anuncios oficiales sobre las actividades que serán reprogramadas durante la semana y a una eventual nueva fecha para recuperar este tradicional encuentro con la cultura cordobesa.

Informe de Fernando Barrionuevo