Mataron a un joven de 25 años en el tercer crimen a balazos del fin de semana en la región

Un joven de 25 años, identificado como Uriel Flores, fue asesinado a balazos durante la madrugada del domingo en la ciudad de San Lorenzo. El hecho ocurrió alrededor de las 0.30 en una vivienda ubicada en la zona de Juan Manuel Estrada al 200.

Según los primeros datos de la investigación, varios llamados al 911 alertaron sobre la presencia de dos personas heridas dentro de un inmueble. De acuerdo con los testimonios recogidos, al menos cuatro hombres habrían llegado en un automóvil y efectuado múltiples disparos contra el domicilio.

Cuando llegó el personal policial, encontró a Flores fallecido, con heridas de arma de fuego en el tórax. En el mismo lugar había otro hombre, identificado por sus iniciales como J.F., que presentaba un impacto de bala en la zona del glúteo y fue asistido.

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Tras el ataque, se desplegaron tareas investigativas para reconstruir lo sucedido. En la escena trabajó el Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI), que realizó el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, tomó fotografías y recogió testimonios de vecinos y familiares. También se secuestró material balístico que será sometido a peritajes.

En las horas posteriores, en la localidad de Fray Luis Beltrán, fue encontrado incendiado el vehículo que habría sido utilizado en el crimen. Testigos habían alertado al 911 sobre la presencia de cuatro hombres que descendieron del automóvil.

A partir de un patrullaje policial, fue aprehendido un hombre identificado como V.A.D., sobre quien se realizan medidas investigativas para determinar si tuvo participación en el homicidio. Se prevé que sea llevado a una audiencia imputativa en los próximos días.

La fiscal Lucía Pazos, de la Unidad Fiscal de San Lorenzo, interviene en la causa. El cuerpo de la víctima fue trasladado al Instituto Médico Legal de Rosario para la realización de la autopsia. Por el momento, continúan las medidas para identificar a los demás involucrados y establecer el móvil del ataque.