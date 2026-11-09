En vivo

Camino del Papa en Argentina

Especial Vigilia en Córdoba

Argentina

En vivo

Camino del Papa en Argentina

Especial Vigilia en Córdoba

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Conrado Vicens

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

El santo de la era digital Notas

El primer santuario del mundo a Carlo Acutis retoma su construcción en Mendoza

En Chacras de Coria, Mendoza, avanza la construcción del primer santuario en honor a Carlo Acutis. La obra necesita apoyo solidario para finalizarse y convertirse en un lugar de peregrinación.

09/11/2026 | 20:31Redacción Cadena 3

Perspectiva Mendoza

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Un santuario para el influencer de Dios

FOTO: Un santuario para el influencer de Dios

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. El primer santuario del mundo a Carlo Acutis retoma su construcción en Mendoza

    Panorama Federal

    Episodios

Desde Chacras de Coria, Mendoza, se levanta el primer santuario del mundo dedicado a Carlo Acutis, conocido como el influencer de Dios. A pesar de los momentos difíciles que ha atravesado la obra por la crisis, ahora se reanuda gracias a la solidaridad de la comunidad.

Carlos Bajach, coordinador del proyecto, en diálogo con Cadena 3 expresó que se han completado 500 metros cuadrados del subsuelo, aunque el 17% de la obra se detuvo por los altos costos. El desafío actual radica en finalizar la parte visible del santuario.

“Desde la organización del santuario capilla de Carlo Acutis, necesitamos muchísima ayuda”, comentó Bajach. “Detuvimos la obra para armar una nueva plataforma amigable en nuestra página web, con el objetivo de que entre 8.000 y 10.000 personas en la Argentina se suscriban por 12 meses.”

La suscripción cuesta 10.000 pesos por mes y busca reunir los fondos necesarios para culminar la construcción, que se prevé inaugurarse a finales del próximo año. “Este lugar va a ser un faro de luz para los jóvenes del mundo”, añadió.

El proyecto cuenta con el respaldo del Arzobispado de Mendoza, y la obra, que se detuvo por un tiempo, retoma su avance gracias a las donaciones y la mano de obra que trabaja para levantar las paredes del santuario.

Informe de Laura Carbonari 

Lectura rápida

¿Dónde se está construyendo el santuario dedicado a Carlo Acutis?
En Chacras de Coria, Mendoza.

¿Quién es el coordinador del proyecto?
El coordinador del proyecto es Carlos Bajach.

¿Cuál es el costo de la suscripción mensual para ayudar a la construcción?
La suscripción cuesta 10.000 pesos por mes.

¿Cuánto se ha completado del subsuelo del santuario?
Se han completado 500 metros cuadrados del subsuelo.

¿Qué entidad respalda el proyecto del santuario?
El proyecto cuenta con el respaldo del Arzobispado de Mendoza.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf