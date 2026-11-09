El primer santuario del mundo a Carlo Acutis retoma su construcción en Mendoza

Desde Chacras de Coria, Mendoza, se levanta el primer santuario del mundo dedicado a Carlo Acutis, conocido como el influencer de Dios. A pesar de los momentos difíciles que ha atravesado la obra por la crisis, ahora se reanuda gracias a la solidaridad de la comunidad.

Carlos Bajach, coordinador del proyecto, en diálogo con Cadena 3 expresó que se han completado 500 metros cuadrados del subsuelo, aunque el 17% de la obra se detuvo por los altos costos. El desafío actual radica en finalizar la parte visible del santuario.

“Desde la organización del santuario capilla de Carlo Acutis, necesitamos muchísima ayuda”, comentó Bajach. “Detuvimos la obra para armar una nueva plataforma amigable en nuestra página web, con el objetivo de que entre 8.000 y 10.000 personas en la Argentina se suscriban por 12 meses.”

La suscripción cuesta 10.000 pesos por mes y busca reunir los fondos necesarios para culminar la construcción, que se prevé inaugurarse a finales del próximo año. “Este lugar va a ser un faro de luz para los jóvenes del mundo”, añadió.

El proyecto cuenta con el respaldo del Arzobispado de Mendoza, y la obra, que se detuvo por un tiempo, retoma su avance gracias a las donaciones y la mano de obra que trabaja para levantar las paredes del santuario.

Informe de Laura Carbonari