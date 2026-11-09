FOTO: El papa León XIV alertó sobre problemas que afectan el futuro de los jóvenes en Argentina

Buenos Aires, 9 de noviembre (NA) – El papa León XIV subrayó este lunes la importancia de abordar "la falta de estabilidad", así como otros factores como el trabajo precario, la violencia doméstica y las adicciones, los cuales, según él, "destruyen el futuro de los jóvenes". El pontífice también enfatizó que la familia es el "pilar" fundamental para enfrentar estas problemáticas.

Durante la homilía que ofreció este lunes frente al Monumento a los Españoles, el Papa presentó los siguientes puntos clave:

-- Las familias enfrentan a menudo situaciones complicadas, como la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas y las adicciones que afectan no solo a los jóvenes, sino que también deterioran las relaciones familiares.

-- El pontífice instó a no ceder ante las voces que sostienen que la familia cristiana está obsoleta; por el contrario, afirmó que hoy más que nunca representa un pilar entre las numerosas precariedades de nuestra época.

-- Cada familia tiene la capacidad de convertirse en semilla de una verdadera renovación para el país.

-- Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha sido tentada a negociar con Dios, pero Cristo es quien erradica esta mentalidad.

-- La familia ha sido el espacio donde se transmiten la fe, las virtudes humanas, la cultura del trabajo, el respeto hacia los mayores, la defensa de la vida y la fidelidad a la palabra dada.

-- En medio de todos estos sufrimientos y crisis, la Palabra de Dios brilla como fuente de esperanza: "Dios está en medio nuestro, no podemos temer".

-- El Papa añadió que sobre la roca, que es Cristo, nuestras familias y toda la sociedad encuentran el fundamento que sostiene la casa, protegiéndola de las tormentas que la azotan.

-- Por último, el papa León XIV exhortó a las familias a convertirse en protagonistas en la evangelización, destacando que la Iglesia argentina las necesita.