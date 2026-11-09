Descubrí cómo integrar arte en espacios inesperados de tu hogar

El arte suele ocupar un lugar destacado en las paredes, pero hay muchos espacios olvidados en el hogar donde se pueden colocar pinturas, dibujos enmarcados y fotografías. Considerar estos lugares como una forma de añadir un toque de creatividad inesperada puede resultar en "huevos de pascua" artísticos que brindan alegría a la familia y a los invitados a medida que se mueven de un espacio a otro.

Si tenés más arte del que sabés qué hacer, querés darle más carácter y personalidad a tu hogar, o simplemente te encanta la idea de incorporar sorpresas en toda la casa, aquí hay algunas sugerencias para colgar arte en lugares inusuales.

En una repisa de cocina, una pequeña obra de arte apoyada contra el salpicadero puede hacer que la cocina se sienta como una extensión del espacio de estar. La diseñadora Brittany Spellman, CEO y directora creativa de House of One, expresó: "Me encanta la sensación relajada que aporta, especialmente si se combina con algo práctico como un tazón de frutas". Es recomendable elegir un lugar alejado del calor, salpicaduras y vapor, y usar un marco estable con un cristal protector y almohadillas antideslizantes en la parte inferior.

Disfrazar tu televisor es otra opción creativa. El diseñador Brad Ramsey mencionó que disfruta del desafío de incorporar arte de maneras inesperadas. A veces, esto significa utilizarlo para ocultar algo funcional, como el televisor. "Esta familia con la que trabajé tenía una maravillosa colección de obras de arte originales, así que creamos una pared de galería en su sala de estar y escondimos un televisor Samsung Frame dentro de la mezcla", explicó. "Cuando no se utiliza, se convierte en parte de la colección en lugar de un gran rectángulo negro que compite por la atención".

También se puede considerar el espacio sobre el marco de una puerta. Este lugar a menudo se pasa por alto, pero es ideal para añadir una pieza de arte extra. Colgar una pequeña pintura o impresión sobre una puerta puede atraer la mirada hacia arriba y añadir interés visual a una pared que de otro modo estaría vacía. Esto funciona especialmente bien en habitaciones con techos altos, donde hay suficiente espacio entre el marco de la puerta y el techo.

Los baños son un excelente lugar para arriesgarse creativamente. "Dado que suelen ser pequeños y están separados de los espacios principales, podés ser un poco más aventurero", comentó Ramsey. Se puede colgar un dibujo en miniatura junto al rollo de papel higiénico, exhibir una pieza curiosa entre espejos dobles o colgar una pintura sobre la bañera.

El espacio bajo una escalera a menudo se convierte en un rincón olvidado, pero Spellman sugiere colocar una única pieza de arte de gran tamaño. "Hace que un espacio incómodo se sienta intencional sin añadir más muebles", explicó. "Deja que la obra de arte se sitúe dentro del espacio utilizable de la pared en lugar de seguir la pendiente de las escaleras, y considera la vista desde los asientos cercanos al decidir la altura".

Por último, colgar o apoyar una pequeña obra de arte dentro de un armario puede aportar un sentido de creatividad a un lugar que generalmente se utiliza para funciones prácticas. Se puede crear un pequeño vignette alrededor de ella o simplemente dejar que la obra se destaque como una sorpresa inesperada.

Colgar arte en la cara de una estantería también es una opción. Esto rompe con la monotonía y añade profundidad. "Es una hermosa manera de hacer que los muebles empotrados se sientan más coleccionados", dijo Spellman. Es recomendable elegir una pieza lo suficientemente grande como para sostenerse ante los libros, pero lo suficientemente pequeña como para dejar algo de estantería visible a su alrededor. Se sugiere posicionarla sobre una sección que no se necesite acceder con frecuencia y asegurar el hardware a una parte resistente de la biblioteca.