Consejos para lavar Tupperware en el lavavajillas sin dañarlo

Al abrir el lavavajillas y encontrar una tapa de Tupperware deformada, muchos se preguntan si realmente es seguro lavar estos recipientes en este electrodoméstico. La respuesta es que, en general, sí se pueden lavar, pero no todos los tipos de Tupperware son aptos para este método de limpieza.

Para asegurar que los recipientes de plástico salgan en buenas condiciones del lavavajillas, es fundamental conocer las especificaciones de cada uno. Muchos recipientes de Tupperware están diseñados para resistir el calor y la presión del agua caliente, pero algunos pueden deformarse o dañarse si se exponen a temperaturas extremas.

Es recomendable revisar las etiquetas de los productos antes de lavarlos en el lavavajillas. La mayoría de los recipientes aptos para lavavajillas tendrán una indicación clara. Además, es importante colocarlos en la parte superior del lavavajillas, donde la temperatura suele ser más baja y el riesgo de deformación es menor.

En resumen, aunque el lavavajillas puede ser una opción conveniente para limpiar Tupperware, se debe tener cuidado al elegir los recipientes y al momento de colocarlos. Con el conocimiento adecuado, se pueden evitar sorpresas desagradables y mantener los recipientes en buen estado por más tiempo.