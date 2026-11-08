El tiroteo en Cracovia: seis muertos y un país en estado de shock

CRACOVIA, Polonia — La nación polaca se encuentra en estado de conmoción tras el trágico suceso ocurrido el sábado, cuando un hombre armado abrió fuego en la Plaza Mayor de Cracovia, resultando en la muerte de seis personas y dejando a 15 más heridas. El atacante, que fue herido por la policía durante el enfrentamiento, ha sido identificado como un individuo de 24 años con inclinaciones de extrema derecha, aunque aún se investiga si pertenece a algún grupo extremista organizado.

Las autoridades han comenzado una investigación por delito terrorista, tras confirmar que el ataque fue planificado. El tiroteo se produjo en un lugar emblemático de la ciudad, conocido por ser un popular destino turístico, lo que ha generado una ola de miedo y caos entre los presentes. Testigos relatan escenas de pánico, con personas huyendo hacia tiendas cercanas para refugiarse.

Entre los fallecidos se encuentran cuatro mujeres y dos hombres. De acuerdo al gobernador regional Krzysztof Kleczar, entre los muertos hay cuatro ciudadanos polacos, un hombre británico y una mujer cuya nacionalidad aún no ha sido confirmada. Las víctimas heridas incluyen a personas de diversas nacionalidades, incluyendo británicos, portugueses, rusos, alemanes y austriacos.

La policía ha confirmado que dos de sus agentes, que intervinieron para detener al atacante, también resultaron heridos. Uno de ellos se encuentra en coma, mientras que el otro ha recuperado la conciencia. Las autoridades han solicitado donaciones de sangre para ayudar al agente más grave.

Como homenaje a las víctimas, se suspendió el tradicional Toque de Trompeta de Santa María, que se interpreta cada hora desde la torre de la Basílica de Santa María, algo que no ocurría desde la Segunda Guerra Mundial.

El atacante, cuya identidad no ha sido revelada, permanece en estado crítico en el hospital tras ser sometido a varias cirugías. Su ideología ha sido descrita como radical y ultranacionalista, y se han encontrado evidencias de su fascinación por movimientos de extrema derecha. La policía ha hallado los cuerpos de su madre, padre y hermana en su hogar, lo que ha añadido un nuevo nivel de horror a esta tragedia.

Las fuerzas de seguridad han recuperado varias armas de fuego, tanto del lugar del ataque como del vehículo del atacante. Se han encontrado un total de 11 armas en la vivienda familiar, lo que plantea interrogantes sobre la regulación de armas en Polonia, un país donde el interés por poseerlas ha aumentado en los últimos años.

El ataque ha sido comparado por expertos con incidentes de "lobo solitario" de extrema derecha ocurridos en Europa en años recientes, subrayando la necesidad de prestar atención a este tipo de ideologías. La comunidad internacional observa con preocupación este episodio, que ha dejado una profunda huella en la sociedad polaca.