El papa León XIV resaltó la importancia de madres y abuelas en la fe durante su misa en Uruguay

Buenos Aires, 8 noviembre (NA) -- El papa León XIV llevó a cabo su última misa en Uruguay, en la Catedral Basílica de Florida, donde resaltó la labor de las madres, abuelas y otras mujeres en la transmisión de la fe cristiana a lo largo de las generaciones.

"Vengo como peregrino para compartir la fe y el cariño con que este pueblo ha mirado durante generaciones a la Madre de Dios", manifestó el Pontífice al iniciar su homilía, dirigiendo un saludo a quienes llegaron desde diversos lugares y a aquellos que asistieron por primera vez. "Los abrazo con afecto y los encomiendo a la protección de María", añadió.

Durante su mensaje, León XIV hizo referencia a las mujeres mencionadas en las Escrituras, conectando sus historias con la devoción uruguaya hacia la Virgen. También recordó el papel de María en la historia nacional, evocando que, en 1825, quienes luchaban por la libertad del país se dirigieron a ella para solicitar su protección en aquel inicio.

El Papa expresó su agradecimiento de manera especial a las mujeres que han transmitido sus creencias en el ámbito familiar: "Pienso en las madres que pusieron en los labios de sus hijos las primeras palabras de oración", indicó, y también destacó a las abuelas que han mantenido altares en sus hogares y han rezado por sus seres queridos.

Asimismo, reconoció las dificultades que enfrentan aquellos que intentaron transmitir la fe a sus hijos y nietos, pero que, con el paso del tiempo, han dejado de verlos participar en las prácticas religiosas: "A veces se preguntan si hicieron algo mal o si todo aquello terminó perdiéndose", reflexionó durante la celebración.

Agencia NA