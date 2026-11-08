Se juega la final del Challenger de Villa María: La Serna y Olivieri definen el título

FOTO: El Challenger de Villa María se disputa en el Sport Social Club.

El Challenger de Villa María tendrá este domingo su jornada de definición. Juan Manuel La Serna y Genaro Olivieri se enfrentarán desde las 11 en el court central del Sport Social Club, en una final que pondrá frente a frente a los dos primeros preclasificados del certamen.

El torneo tuvo una muy buena respuesta del público, que acompañó durante toda la semana y colmó las tribunas en los partidos decisivos. La expectativa se trasladará ahora al encuentro que consagrará al campeón de la última edición del ATP Challenger Tour disputada en Argentina durante 2026.

La Serna, catamarqueño de 22 años formado tenísticamente en Córdoba, llegó a la definición luego de vencer a Nicolás Kicker por 6-4 y 7-5. El argentino es el primer preclasificado y buscará coronar una gran semana con un nuevo título en su carrera.

Del otro lado estará Genaro Olivieri, segundo cabeza de serie, quien avanzó tras el retiro de Federico Coria. El tenista de Bragado había perdido el primer set por 6-3, pero se quedó con el segundo por 6-3 y logró el pase a la final cuando su rival no pudo continuar por una lesión.

El Australian Open, otro objetivo en juego

Además del título y los puntos que entrega el torneo para el ranking ATP, la final tendrá un incentivo especial: la posibilidad de mejorar posiciones para ingresar a la clasificación del Australian Open 2027, el primer Grand Slam de la próxima temporada.

Para La Serna, la oportunidad es particularmente importante, ya que todavía no disputó un torneo de esta categoría. La consagración en Villa María podría permitirle acceder a la qualy de Melbourne y dar un paso hacia su primera experiencia en un Grand Slam.

Olivieri, que ya alcanzó la tercera ronda de Roland Garros en 2023, también buscará aprovechar la cantidad de puntos en juego para mejorar su ubicación en el ranking.

La definición comenzará a las 11, en el Sport Social Club, con los dos principales favoritos del cuadro frente a frente y un título que puede representar mucho más que un trofeo para ambos.