Cómo es el Boeing 737 MAX de Aerolíneas Argentinas en el que llegó el papa León

FOTO: El avión de Aerolíneas en el que viajó el papa.

Aerolíneas Argentinas dispuso para la operación especial relacionada con la visita del papa León XIV un Boeing 737 MAX 8 especialmente acondicionado, tanto en su exterior como en su interior, con elementos alusivos al pontífice y a símbolos de la fe católica en Argentina.

La aeronave seleccionada es el Boeing 737 MAX 8 matrícula LV-KKD, el modelo más moderno incorporado a la flota de la compañía estatal. El avión tiene capacidad para transportar 170 pasajeros y posee un alcance aproximado de 6.500 kilómetros, características que lo convierten en una pieza clave de la red doméstica y regional de Aerolíneas Argentinas, que actualmente opera una flota de 12 unidades de este modelo.

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Como parte de la operación especial, el avión fue sometido a un ploteo temático que incorpora el escudo oficial de León XIV junto al lema papal “In Illo Uno Unum” ("En aquel que es uno, somos uno"), además de la inscripción “Pontifex Maximus” ("Sumo Pontífice"), visible en el fuselaje de la aeronave.

La ambientación también se extendió al interior del aparato. La compañía incorporó una imagen de la Virgen de Luján, patrona de la República Argentina, mientras que los cabezales de los asientos fueron personalizados con el escudo pontificio, completando una identidad visual diseñada específicamente para esta misión.

El vuelo especial, identificado como AR1091, estuvo a cargo de una tripulación técnica integrada por el comandante Hernán Alejandro Losada, el primer oficial Diego Cortí Menéndez y el primer oficial adicional Nicolás Andrés Anzorena.

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En tanto, la tripulación de cabina estará conformada por las comisarias de a bordo María Carolina Bálsamo y María Cecilia Arribas, junto con los auxiliares Carlos Martín Acosta y María Gandarás Ameijenda.

La operación cuenta además con la participación institucional del presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, quien acompañará las actividades previstas en el marco de la visita papal.

Paralelamente, la empresa dispuso un vuelo carguero identificado como AR1093, que está comandado por Esteban Solano y tendrá como primer oficial a Francisco Valerio Galloso, encargados de la operación logística complementaria vinculada al desplazamiento del pontífice.

“La personalización integral del Boeing 737 MAX 8 constituye una de las acciones más visibles preparadas por la aerolínea de bandera para acompañar la histórica visita de León XIV al país, combinando elementos operativos, protocolares y simbólicos destinados a resaltar el carácter excepcional de la misión aérea”, indicaron fuentes de la compañía.