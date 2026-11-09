Clima en Salta: cómo estará el tiempo este lunes 9 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas vigentes para la provincia de Salta.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta es de nubes cubiertas, con una temperatura actual de 15°. La sensación térmica es de 16°, mientras que la humedad se encuentra en un 79%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 1 m/s desde el oeste, y la presión atmosférica es de 1022 hPa.

El clima hoy lunes 9 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 26°. Las condiciones meteorológicas indican un día mayormente nublado, sin probabilidades de lluvia. La humedad se mantendrá alta, y el viento continuará soplando a baja intensidad, lo que podría generar una sensación térmica ligeramente inferior a la temperatura real.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el martes 10 de noviembre, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 31°, con cielo despejado. El miércoles 11, la mínima será de 20° y la máxima alcanzará los 34°, también con cielo despejado. El jueves 12, se prevé una mínima de 20° y una máxima de 32°, con probabilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 13, la mínima será de 19° y la máxima de 26°, con lluvias moderadas esperadas.