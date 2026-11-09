Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este lunes 9 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Rosario se presenta con un clear sky, lo que permite disfrutar de un día soleado. La temperatura actual es de 10°, con una sensación térmica de 10°. La humedad se encuentra en un 94%, lo que indica un ambiente algo húmedo. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla suavemente a 0.51 m/s desde el este.

El clima hoy lunes 9 de noviembre

Para hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 10° y la máxima alcance los 26°. Las condiciones climáticas son favorables, con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un día agradable. La humedad alta podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja, pero en general, se prevé un clima ideal para actividades al aire libre. El viento será leve, lo que contribuirá a la comodidad del día.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Rosario mostrará variaciones. Para el martes 10 de noviembre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 30°, con lluvias moderadas. El miércoles 11 de noviembre, la mínima será de 16° y la máxima de 30°, con lluvias ligeras. El jueves 12 de noviembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 35°, con algunas nubes. Finalmente, el viernes 13 de noviembre, la mínima será de 21° y la máxima de 30°, con lluvias ligeras nuevamente. Se recomienda estar atentos a los cambios en el pronóstico para planificar actividades.