FOTO: Clima en el AMBA: pronóstico para la semana de la visita del Papa León XIV

Buenos Aires, 9 de noviembre (NA) -- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico para la semana que inicia este lunes 9 de noviembre, feriado nacional por la visita del papa León XIV, y se espera que quienes asistan a sus actividades disfruten de un clima despejado, temperaturas agradables y sin lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según la información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, las mínimas se situarán en 13 grados y las máximas en 25 grados en la Ciudad de Buenos Aires, con cero probabilidad de lluvias.

Para el martes 10, el SMN pronostica un cielo parcialmente nublado por la mañana, que se tornará mayormente nublado hacia la tarde y la noche. La temperatura mínima será de 16 grados y la máxima alcanzará los 26, sin probabilidades de precipitaciones.

El miércoles 11 se presentará con cielo mayormente nublado durante todo el día, con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 28. La probabilidad de lluvias oscilará entre el 0% y el 10%.

Para el jueves 12, el SMN ha anunciado cielo parcialmente nublado a lo largo de la jornada, con mínimas de 18 grados y máximas de 29. El organismo también ha descartado la posibilidad de lluvias.

Finalmente, el viernes 13 se anticipa un clima templado a cálido en la Ciudad de Buenos Aires, con cielo que pasará de parcialmente nublado a mayormente nublado, aunque se prevé que podrían aparecer lluvias y chaparrones hacia la tarde y la noche.