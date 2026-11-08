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Briatore criticó a Colapinto y Gasly tras el GP de Brasil: "Rendimos por debajo de lo esperado"

El asesor de Alpine fue crítico con el desempeño de los pilotos tras sus actuaciones en Interlagos, donde terminaron sin puntos.

08/11/2026 | 21:09Redacción Cadena 3

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Briatore criticó a Colapinto y Gasly tras el GP de Brasil.

FOTO: Briatore criticó a Colapinto y Gasly tras el GP de Brasil.

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Buenos Aires, 8 noviembre (NA) – Flavio Briatore emitió una dura evaluación sobre el desempeño de Franco Colapinto y Pierre Gasly en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. En su estilo directo, el asesor ejecutivo de la escudería Alpine calificó como "decepcionante" lo realizado por ambos pilotos, quienes finalizaron en la 13° y 14ª posición, respectivamente, sin poder sumar puntos.

Según información de Noticias Argentinas, el italiano no ocultó su descontento por lo que mostraron el argentino y el francés, quienes enfrentaron un fin de semana complicado marcado por intensas lluvias en el Autódromo Carlos Pace de Interlagos.

"Un final decepcionante para un fin de semana en el que, en general, hemos rendido por debajo de lo esperado", manifestó.

En este contexto, Briatore subrayó la necesidad de que la estructura de Enstone mejore su rendimiento en condiciones de pista mojada, ya que el ritmo de los monoplazas fue más alentador cuando el asfalto estaba seco.

"Está claro que tenemos trabajo por hacer para entender cómo sacar el máximo provecho del coche en condiciones de lluvia, ya que fue uno de nuestros puntos débiles este fin de semana", enfatizó.

Asimismo, agregó: "Estuvimos entre los más rápidos con los neumáticos blandos durante la fase de la carrera en la que todos cambiaron a neumáticos de seco, pero eso dejó de ser así poco después, cuando regresó la lluvia. Tenemos muchas cosas que analizar como equipo antes de centrarnos en la próxima carrera en Las Vegas", resumió.

Con los seis puntos acumulados por Racing Bulls en Interlagos, la ventaja del equipo de Faenza sobre Alpine en la lucha por la quinta posición del campeonato de constructores escaló a 45 unidades, a falta de tres grandes premios para el cierre de la temporada 2026.

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Lectura rápida

¿Quién criticó a Colapinto y Gasly?
Flavio Briatore fue el que emitió las críticas hacia ambos pilotos tras el GP de Brasil.

¿Qué dijo Briatore sobre el desempeño?
Calificó el desempeño de los pilotos como "decepcionante" debido a sus posiciones finales sin puntos.

¿Cuáles fueron las posiciones finales de los pilotos?
Franco Colapinto y Pierre Gasly finalizaron en la 13° y 14ª posición, respectivamente.

¿Qué condiciones enfrentaron en la carrera?
Los pilotos tuvieron que lidiar con severas condiciones climáticas y lluvias en Interlagos.

¿Qué señaló Briatore sobre el futuro?
Indicó que el equipo debe mejorar su rendimiento en condiciones de lluvia y analizar su desempeño antes de la próxima carrera.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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