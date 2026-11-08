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Colapinto, tras terminar 13° en el GP de Brasil: "Fue la peor largada del año"

Su compañero Pierre Gasly finalizó 14°. Ambos no lograron sumar puntos en la carrera.

08/11/2026 | 18:10Redacción Cadena 3

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Franco Colapinto

FOTO: Franco Colapinto

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Franco Colapinto finalizó en el puesto 13 en el Gran Premio de Brasil, una carrera que dejó al piloto de Alpine con sentimientos encontrados. 

En sus declaraciones posteriores a la competencia, Colapinto manifestó su frustración por la mala largada, que consideró como "la peor del año". A pesar de su descontento, destacó algunos aspectos positivos de su actuación. "Tuve buenas maniobras. Fui al límite toda la carrera, intenté lo máximo que pude", expresó el argentino.

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Sin embargo, el piloto lamentó la falta de agarre y potencia en el inicio de la carrera, lo que lo llevó a perder varios puestos. "Largamos pésimo, no tenía grip ni potencia y no salimos para adelante: me quedé parado y perdí muchos puestos que fueron difíciles de recuperar", comentó Colapinto

A pesar de los contratiempos, hizo hincapié en que cuando estuvo en pista, su desempeño fue bueno, aunque enfrentó dificultades debido a la competencia con otros pilotos como Charles Leclerc y Alex Albon.

Colapinto reflexionó sobre la carrera y la calificó como dura, con circunstancias complicadas en la pista. "Hicimos lo que pudimos", añadió. También mencionó la necesidad de analizar los errores para mejorar en el próximo Gran Premio de Las Vegas, que se llevaría a cabo en dos semanas. "Fue un finde complicado, pero lo manejamos bien. Podría haber ido mejor. Hay que poder entender el porqué, las cosas que se pudieran haber mejorado y trabajar para la próxima", afirmó.

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El piloto argentino reconoció que la falta de agarre en condiciones de lluvia había sido un obstáculo significativo. "No teníamos nada de grip en la lluvia, nos costó mucho con neumáticos intermedios", explicó. 

A pesar de los desafíos, Colapinto consideró que la carrera fue buena en términos de aprovechar las oportunidades, aunque lamentó no haber maximizado el momento de parada. "Me hacen parar una vuelta antes, es lo que hay...", concluyó con cierta molestia.

Colapinto se marchó de Brasil sin puntos, al igual que su compañero Pierre Gasly, quien terminó en el puesto 14. En las redes sociales, el equipo Alpine reconoció el resultado desfavorable de sus pilotos en el circuito de San Pablo, comentando que "no fue nuestro día". La próxima carrera se programó para el Gran Premio de Las Vegas, donde Colapinto y Gasly buscarían redimirse.

Lectura rápida

¿Quién finalizó en el puesto 13 en el Gran Premio de Brasil? Franco Colapinto finalizó en el puesto 13.

¿Qué opinó Colapinto sobre su largada? Manifestó que fue "la peor del año".

¿Cuándo se llevará a cabo el próximo Gran Premio? El próximo Gran Premio de Las Vegas se llevará a cabo en dos semanas.

¿Qué dificultades enfrentó Colapinto en la carrera? Enfrentó la falta de agarre y potencia, especialmente en condiciones de lluvia.

¿Qué dijo el equipo Alpine sobre el resultado? Reconocieron que "no fue nuestro día" tras el resultado desfavorable de sus pilotos.

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