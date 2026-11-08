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Colapinto terminó 13° en el GP de Brasil y no pudo sumar puntos: Lando Norris fue el ganador

Mercedes se consagró campeón del Mundial de constructores a falta de tres fechas para el final de la temporada.

08/11/2026 | 15:40Redacción Cadena 3

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Franco Colapinto girando en Interlagos.

FOTO: Franco Colapinto girando en Interlagos.

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Lectura rápida

¿Quién es el piloto que competirá en el Gran Premio de Brasil?
El piloto es Franco Colapinto.

¿Desde qué posición largará Colapinto en la carrera?
Largará desde el 15° puesto.

¿Cuál fue la razón de las sanciones que beneficiaron a Colapinto?
Las sanciones se debieron a cambios en componentes de los monoplazas de otros pilotos.

¿Cuándo se llevará a cabo la carrera?
La carrera se disputará el 8 de noviembre.

¿Qué condiciones climáticas afectaron la clasificación?
La intensa lluvia complicó la clasificación, obligando a detener la actividad.

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