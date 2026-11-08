Cuándo vuelve a correr Colapinto tras terminar 13° en el GP de Brasil

Franco Colapinto, el piloto argentino, finalizó en el puesto 13 durante el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, que se llevó a cabo en el autódromo José Carlos Pace de San Pablo.

A pesar de no haber podido sumar puntos en esta carrera, Colapinto ya enfocó su atención en el próximo desafío que lo llevará a Las Vegas, Estados Unidos. La competencia en el circuito callejero de Las Vegas será la última parada de la gira americana de la Fórmula 1.

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La actividad del Gran Premio de Las Vegas comenzará el jueves 19 de noviembre por la noche, con las primeras prácticas libres programadas para las 21:30. El viernes 20, los pilotos tendrán dos sesiones de práctica más, la segunda a la 1 AM y la tercera a las 21:30. La clasificación se llevará a cabo el sábado 21 a la 1 AM, mientras que la carrera se disputará el domingo 22 a la 1 AM, hora de Argentina.

En el contexto del campeonato, los campeones de la temporada ya se definieron. Andrea Kimi Antonelli se consagró como el campeón del mundial de pilotos, mientras que Mercedes se adjudicó el título de constructores. Las últimas jornadas de la temporada servirán para definir el resto de las posiciones en ambas clasificaciones.

El Gran Premio de Brasil dejó a Colapinto en el puesto 13, pero su mirada se centró en la próxima carrera, donde espera mejorar su desempeño.